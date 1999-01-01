KAT

নাম

র‍্যাঙ্ক No.undefined

মার্কেট ক্যাপ $0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ $0.00

মার্কেট শেয়ার undefined%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h) 0

সার্কুলেশন সরবরাহ --

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মোট সাপ্লাই --

সার্কুলেশন রেট undefined%

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সব সময়ের সর্বোচ্চ undefined, undefined

সর্বনিম্ন প্রাইস undefined, undefined

পাবলিক ব্লকচেইন KAT

ভূমিকা

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ফান্ড ফ্লো বিশ্লেষণ

কিনুন(KAT) বিক্রয় করুন(KAT) নেট ইনফ্লো
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etfindex:mc_etfindex_source ডিসক্লেইমার: undefined দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

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MEXC হলো অসীম সম্ভাবনার দিকে আপনার 0-ফি গেটওয়ে। ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং উপার্জনের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। বিটকয়েন BTC, ইথেরিয়াম ETH সহ 3,000-এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।MEXC হলো অসীম সম্ভাবনার দিকে আপনার 0-ফি গেটওয়ে। ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং উপার্জনের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। বিটকয়েন BTC, ইথেরিয়াম ETH সহ 3,000-এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
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ফেভারিট
KAT/USDT
Katana Network
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24h হাই
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24h লো
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24h ভলিউম (KAT)
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24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
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চার্ট
তথ্য
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
মার্কেট ট্রেড
স্পট
ওপেন অর্ডার (0)
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
হোল্ডিং(0)
MEXC হলো অসীম সম্ভাবনার দিকে আপনার 0-ফি গেটওয়ে। ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং উপার্জনের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। বিটকয়েন BTC, ইথেরিয়াম ETH সহ 3,000-এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।MEXC হলো অসীম সম্ভাবনার দিকে আপনার 0-ফি গেটওয়ে। ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং উপার্জনের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। বিটকয়েন BTC, ইথেরিয়াম ETH সহ 3,000-এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
KAT/USDT
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‎--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (KAT)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
তথ্য
ওপেন অর্ডার (0)
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
হোল্ডিং(0)
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