Citrea প্রাইস(CTR)
আজ Citrea (CTR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.008379, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.46% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CTR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CTR-এর জন্য ৳ 0.008379।
Citrea বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #823 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.05M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.20B CTR। গত 24 ঘণ্টায়, CTR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00828 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008645 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 5.1611819401760854027 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.4390970360670349171।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CTR গত ঘণ্টায় -0.76% এবং গত 7 দিনে +1.52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.13K-তে পৌঁছেছে।
No.823
12.00%
BASE
Citrea এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.05M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.13K। CTR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 83.79M।
-0.76%
-1.46%
+1.52%
+1.52%
Citrea এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.01517187
|-1.46%
|30 দিন
|৳ +0.000052
|+0.62%
|60 দিন
|৳ -0.003241
|-27.90%
|90 দিন
|৳ +0.000379
|+4.73%
আজ, CTR এর পরিবর্তন ৳ -0.01517187 (-1.46%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.000052(+0.62%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CTR এর প্রাইস ৳ -0.003241 (-27.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000379 (+4.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Citrea প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Citrea-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CTR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
CTR_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.008324 পর্যন্ত চলছে, এবং দামটি S2 হাব পয়েন্ট 0.008303 এবং S1 প্রতিরোধ স্তর 0.008373-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান দাম কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.008419-এর নিচে অবস্থিত, যা দেখাচ্ছে দুর্বল দোলনশীল গঠন। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী EMA এখনও নিরপেক্ষ অবস্থায় রয়েছে, যেখানে সূচক ব্যবস্থায় স্তরভিত্তিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। MACD ডাইভারজেন্স গঠন করেছে, যার ফলে নিম্নমুখী গতিশীলতা প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো স্বল্পমেয়াদী ওলট-পালটের হার কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা দেখাচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের শক্তি সাময়িকভাবে সমতায় রয়েছে। Bollinger Bands এর প্রসারণ সংকুচিত হয়ে আসছে, যা প্রকাশ করছে যে পরিবর্তনের পর্ব কাছাকাছি এসে গেছে, এবং বাজারে একতরফা গতিশীলতার অভাব রয়েছে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর S1 পয়েন্ট 0.008373-এ অবস্থিত, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.59% দূরে। শক্তিশালী প্রতিরোধ স্তরগুলো কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.008419 এবং R1 পয়েন্ট 0.008489-এ অবস্থিত, যথাক্রমে বর্তমান দাম থেকে 1.14% এবং 1.98% দূরে। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S2 পয়েন্ট 0.008303-এ অবস্থিত, যা বর্তমান দাম থেকে 0.25% দূরে। যদি এই স্তর ভেঙে যায়, তাহলে পরবর্তী সমর্থন স্তর হবে R2 এর বিপরীত প্রসারিত অঞ্চল 0.008535-এর কাছাকাছি, যেখানে আলোচনা করতে হবে লেনদেনের পরিমাণের সাথে সম্পর্ক।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Citrea এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Citrea এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Citrea (CTR) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Citrea is the first ZK rollup that settles directly on Bitcoin, verifies zero-knowledge proofs on-chain through BitVM, and preserves Bitcoin-level security while enabling fully programmable smart contracts through its in-house Type 2 zkEVM. The platform fosters a composable ecosystem of Bitcoin applications (₿apps) and features a compliant stablecoin, ctUSD, issued by MoonPay, alongside the first trust-minimized BTC bridge, Clementine.
Citrea সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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