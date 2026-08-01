Tokamak Network প্রাইস (TON)
আজ Tokamak Network (TON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.276249, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TON-এর জন্য $ 0.276249।
Tokamak Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,806,003 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 64.47M TON। গত 24 ঘণ্টায়, TON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.263063 (নিম্ন) এবং $ 0.277902 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 30.51 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.252741।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TON গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে +5.19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 190.77K-তে পৌঁছেছে।
Tokamak Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.81M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 190.77K। TON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 64.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 106269590.025132। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 29.35M।
-0.26%
+4.22%
+5.19%
+5.19%
আজকে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01119475 ছিল।
গত 30 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0598966949 ছিল।
গত 60 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0645119040 ছিল।
গত 90 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000043668610209 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01119475
|+4.22%
|30 দিন
|$ -0.0598966949
|-21.68%
|60 দিন
|$ -0.0645119040
|-23.35%
|90 দিন
|$ -0.0000043668610209
|-0.00%
2040 সালে, Tokamak Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Tokamak Network-এর বর্তমান দাম কত?
Tokamak Network Tk33.98711607122726916000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 4.22% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
TON-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
TON-এর মার্কেট ক্যাপ Tk2190685543.56982638252000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #871 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Tokamak Network-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
TON-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 64471652.64570601 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Tokamak Network Tk32.36483286833711292000 এবং Tk34.19048586755499768000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Tokamak Network-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk3753.6675656134284000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
TON-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
TON বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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