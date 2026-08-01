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Tokamak Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.276249 USD। TON-এর মার্কেট ক্যাপ 17,806,003 USD। TON-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Tokamak Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.276249 USD। TON-এর মার্কেট ক্যাপ 17,806,003 USD। TON-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Tokamak Network প্রাইস (TON)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.276249
$0.276249$0.276249
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Tokamak Network (TON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:30:55 (UTC+8)

Tokamak Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Tokamak Network (TON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.276249, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TON-এর জন্য $ 0.276249

Tokamak Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,806,003 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 64.47M TON। গত 24 ঘণ্টায়, TON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.263063 (নিম্ন) এবং $ 0.277902 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 30.51 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.252741

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TON গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে +5.19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 190.77K-তে পৌঁছেছে।

Tokamak Network (TON) এর মার্কেট তথ্য

$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M

$ 190.77K
$ 190.77K$ 190.77K

$ 29.35M
$ 29.35M$ 29.35M

64.47M
64.47M 64.47M

106,269,590.025132
106,269,590.025132 106,269,590.025132

Tokamak Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.81M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 190.77K। TON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 64.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 106269590.025132। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 29.35M

Tokamak Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.263063
$ 0.263063$ 0.263063
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.277902
$ 0.277902$ 0.277902
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.263063
$ 0.263063$ 0.263063

$ 0.277902
$ 0.277902$ 0.277902

$ 30.51
$ 30.51$ 30.51

$ 0.252741
$ 0.252741$ 0.252741

-0.26%

+4.22%

+5.19%

+5.19%

Tokamak Network (TON) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01119475 ছিল।
গত 30 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0598966949 ছিল।
গত 60 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0645119040 ছিল।
গত 90 দিনে, Tokamak Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000043668610209 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01119475+4.22%
30 দিন$ -0.0598966949-21.68%
60 দিন$ -0.0645119040-23.35%
90 দিন$ -0.0000043668610209-0.00%

Tokamak Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Tokamak Network (TON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Tokamak Network (TON) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Tokamak Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Tokamak Network (TON) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

Tokamak Network সম্পর্কে

Tokamak Network-এর বর্তমান দাম কত?

Tokamak Network Tk33.98711607122726916000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 4.22% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

TON-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

TON-এর মার্কেট ক্যাপ Tk2190685543.56982638252000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #871 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Tokamak Network-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

TON-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 64471652.64570601 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Tokamak Network Tk32.36483286833711292000 এবং Tk34.19048586755499768000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Tokamak Network-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk3753.6675656134284000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

TON-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

TON বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tokamak Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:30:55 (UTC+8)

Tokamak Network (TON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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