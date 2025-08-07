BLEND সম্পর্কে আরও

BLEND প্রাইス(BLEND)

BLEND (BLEND) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0003071
$0.0003071$0.0003071
-0.03%1D
USD

BLEND এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

BLEND(BLEND) বর্তমানে 0.0003074USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ --USD। BLEND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BLEND এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 99.43K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.03%
BLEND এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
-- USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BLEND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLEND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

BLEND এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

BLEND এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000000092-0.03%
30 দিন$ -0.000196-38.94%
60 দিন$ -0.00017-35.61%
90 দিন$ -0.0069726-95.78%
BLEND আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, BLEND এর পরিবর্তন $ -0.000000092 (-0.03%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

BLEND 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000196(-38.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

BLEND 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BLEND এর প্রাইস $ -0.00017 (-35.61%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

BLEND 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0069726 (-95.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

BLEND এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

BLEND এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0003064
$ 0.0003064$ 0.0003064

$ 0.0003083
$ 0.0003083$ 0.0003083

$ 0.095
$ 0.095$ 0.095

+0.03%

-0.03%

-15.92%

BLEND এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

--
----

$ 99.43K
$ 99.43K$ 99.43K

--
----

BLEND (BLEND) কী?

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

MEXC-তে BLEND উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার BLEND এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে BLEND এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে BLEND সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার BLEND কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

BLEND এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো BLEND, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। BLEND এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের BLEND এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

BLEND প্রাইসের ইতিহাস

BLEND এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা BLEND এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের BLEND এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

BLEND (BLEND) এর টোকেনোমিক্স

BLEND (BLEND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BLENDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

BLEND (BLEND) কীভাবে কিনবেন

BLEND কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ BLEND কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

BLEND থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BLEND থেকে VND
8.089231
1 BLEND থেকে AUD
A$0.000470322
1 BLEND থেকে GBP
0.000227476
1 BLEND থেকে EUR
0.00026129
1 BLEND থেকে USD
$0.0003074
1 BLEND থেকে MYR
RM0.001303376
1 BLEND থেকে TRY
0.012501958
1 BLEND থেকে JPY
¥0.0451878
1 BLEND থেকে ARS
ARS$0.404470772
1 BLEND থেকে RUB
0.024588926
1 BLEND থেকে INR
0.026965128
1 BLEND থেকে IDR
Rp4.958063822
1 BLEND থেকে KRW
0.426941712
1 BLEND থেকে PHP
0.01744495
1 BLEND থেকে EGP
￡E.0.014921196
1 BLEND থেকে BRL
R$0.001669182
1 BLEND থেকে CAD
C$0.000421138
1 BLEND থেকে BDT
0.03731836
1 BLEND থেকে NGN
0.470749286
1 BLEND থেকে UAH
0.012704842
1 BLEND থেকে VES
Bs0.0393472
1 BLEND থেকে CLP
$0.2975632
1 BLEND থেকে PKR
Rs0.087154048
1 BLEND থেকে KZT
0.16598063
1 BLEND থেকে THB
฿0.009935168
1 BLEND থেকে TWD
NT$0.00919126
1 BLEND থেকে AED
د.إ0.001128158
1 BLEND থেকে CHF
Fr0.00024592
1 BLEND থেকে HKD
HK$0.002410016
1 BLEND থেকে MAD
.د.م0.002778896
1 BLEND থেকে MXN
$0.005711492
1 BLEND থেকে PLN
0.001118936
1 BLEND থেকে RON
лв0.00133719
1 BLEND থেকে SEK
kr0.002941818
1 BLEND থেকে BGN
лв0.000513358
1 BLEND থেকে HUF
Ft0.10437767
1 BLEND থেকে CZK
0.006449252
1 BLEND থেকে KWD
د.ك0.000093757
1 BLEND থেকে ILS
0.001054382

BLEND সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BLEND সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

