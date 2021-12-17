HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

নামHIGH

র‍্যাঙ্কNo.625

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)7.99%

সার্কুলেশন সরবরাহ75,720,156.01258035

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7572%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ40.2582090224571,2021-12-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.3412480229055489,2025-04-09

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

