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AS Roma-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.8694 BDT। ASR-এর মার্কেট ক্যাপ 7,515,847.3698 BDT। ASR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AS Roma-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.8694 BDT। ASR-এর মার্কেট ক্যাপ 7,515,847.3698 BDT। ASR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ASR সম্পর্কে আরও

ASR প্রাইসের তথ্য

ASR কী

ASR হোয়াইটপেপার

ASR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ASR টোকেনোমিক্স

ASR প্রাইস পূর্বাভাস

ASR ইতিহাস

ASR ক্রয়ের গাইড

ASR-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

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AS Roma প্রাইস(ASR)

1 ASR থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳106.286037
৳106.286037৳106.286037
+1.31%1D
BDT
AS Roma (ASR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:49:14 (UTC+8)

AS Roma-এর আজকের প্রাইস

আজ AS Roma (ASR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.8694, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASR-এর জন্য ৳ 0.8694

AS Roma বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #993 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.52M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.64M ASR। গত 24 ঘণ্টায়, ASR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.8412 (নিম্ন) এবং ৳ 0.8772 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3,261.5328602065 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 94.976685929342388061

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASR গত ঘণ্টায় -0.17% এবং গত 7 দিনে +1.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.66K-তে পৌঁছেছে।

AS Roma (ASR) এর মার্কেট তথ্য

No.993

৳ 7.52M
৳ 7.52M৳ 7.52M

৳ 54.66K
৳ 54.66K৳ 54.66K

৳ 8.69M
৳ 8.69M৳ 8.69M

8.64M
8.64M 8.64M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

86.49%

CHZ

AS Roma এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.52M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.66K। ASR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.64M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9995000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.69M

AS Roma-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.8412
৳ 0.8412৳ 0.8412
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.8772
৳ 0.8772৳ 0.8772
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.8412
৳ 0.8412৳ 0.8412

৳ 0.8772
৳ 0.8772৳ 0.8772

৳ 3,261.5328602065
৳ 3,261.5328602065৳ 3,261.5328602065

৳ 94.976685929342388061
৳ 94.976685929342388061৳ 94.976685929342388061

-0.17%

+1.31%

+1.99%

+1.99%

AS Roma (ASR) প্রাইসের হিস্টরি BDT

AS Roma এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +1.374343+1.31%
30 দিন৳ +0.0036+0.41%
60 দিন৳ -0.032-3.56%
90 দিন৳ -0.2676-23.54%
AS Roma আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ASR এর পরিবর্তন ৳ +1.374343 (+1.31%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

AS Roma 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0036(+0.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

AS Roma 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASR এর প্রাইস ৳ -0.032 (-3.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

AS Roma 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.2676 (-23.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি AS Roma (ASR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই AS Roma প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

AS Roma-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি AS Roma-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

AS Roma-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ASR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

ASR_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.8424 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থানে রয়েছে। দামটি S1 হাব 0.8413-এর উপরে অবস্থান করছে। মধ্যম প্রতিরোধ স্তর 0.8486 সরাসরি চাপ প্রদান করছে। বর্তমান গঠন পিভট স্পেসের নিচের সীমায় অবস্থান করছে। বাই এবং সেল পক্ষ সংকীর্ণ সীমার মধ্যে লড়াই করছে। ইন্ডিকেটর সংকেতগুলো স্বল্পমেয়াদী বাই পক্ষের সজ্জা প্রকাশ করছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক এখনও স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়নি। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ গ্রুপ ক্রয়ের সংকেত ধরে রেখেছে। EMA গ্রুপও স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের গতিশীলতাকে একই সাথে নিশ্চিত করছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস আকার গঠন করেছে, এবং ফাস্ট ও স্লো লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে শুরু করেছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। অস্থিরতা সূচকগুলো কোনো চরম ওভারবোল পাঠ প্রকাশ করেনি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো দামের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লিং ব্যান্ডের ব্যবধান সঙ্কুচিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাজারের ওলাটিলিটি নিম্ন স্তরে রয়েছে, এবং গতিশীলতার বিতরণ অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রীভূত। নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান করছে 0.8413-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0011 দূরে। নিচের দিকে দ্বিতীয় সমর্থন অবস্থান করছে 0.8346-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0078 দূরে। নিকটস্থ প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.8486-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0062 দূরে। উপরের দিকে দ্বিতীয় প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.8553-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0129 দূরে। দূরবর্তী রেফারেন্স মূল্য হল 0.8626, যা মূল হাব পয়েন্ট হিসেবে প্রধান পর্যবেক্ষণ সীমানা গঠন করেছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

AS Roma এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AS Roma (ASR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ASR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AS Roma (ASR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AS Roma এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AS Roma এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ASR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AS Roma প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ AS Roma কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

AS Roma দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ASR কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে AS Roma কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার AS Roma (ASR) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং AS Roma তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে AS Roma (ASR) কিনবেন নির্দেশিকা

AS Roma দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

AS Roma এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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AS Roma (ASR) কী?

The AS Roma Fan Token (ASR) is a utility token that gives AS Roma Football Club ("AS Roma") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

AS Roma সম্পর্কিত রিসোর্স

AS Roma সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

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অফিসিয়াল AS Roma ওয়েবসাইট
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Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AS Roma সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:49:14 (UTC+8)

AS Roma (ASR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

AS Roma সম্পর্কে আরও জানুন

ASR USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ASR-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ASR USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে AS Roma (ASR) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ASR/USDT
৳106.286037
৳106.286037৳106.286037
+1.28%
64.18K (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ASR-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ASR
ASR
BDT
BDT

1 ASR = 106.249374 BDT