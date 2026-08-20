AS Roma প্রাইস(ASR)
আজ AS Roma (ASR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.8694, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASR-এর জন্য ৳ 0.8694।
AS Roma বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #993 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.52M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.64M ASR। গত 24 ঘণ্টায়, ASR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.8412 (নিম্ন) এবং ৳ 0.8772 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3,261.5328602065 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 94.976685929342388061।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASR গত ঘণ্টায় -0.17% এবং গত 7 দিনে +1.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.66K-তে পৌঁছেছে।
No.993
86.49%
CHZ
AS Roma এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.52M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.66K। ASR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.64M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9995000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.69M।
-0.17%
+1.31%
+1.99%
+1.99%
AS Roma এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.374343
|+1.31%
|30 দিন
|৳ +0.0036
|+0.41%
|60 দিন
|৳ -0.032
|-3.56%
|90 দিন
|৳ -0.2676
|-23.54%
আজ, ASR এর পরিবর্তন ৳ +1.374343 (+1.31%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0036(+0.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASR এর প্রাইস ৳ -0.032 (-3.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.2676 (-23.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি AS Roma-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ASR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
ASR_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.8424 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থানে রয়েছে। দামটি S1 হাব 0.8413-এর উপরে অবস্থান করছে। মধ্যম প্রতিরোধ স্তর 0.8486 সরাসরি চাপ প্রদান করছে। বর্তমান গঠন পিভট স্পেসের নিচের সীমায় অবস্থান করছে। বাই এবং সেল পক্ষ সংকীর্ণ সীমার মধ্যে লড়াই করছে। ইন্ডিকেটর সংকেতগুলো স্বল্পমেয়াদী বাই পক্ষের সজ্জা প্রকাশ করছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক এখনও স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়নি। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ গ্রুপ ক্রয়ের সংকেত ধরে রেখেছে। EMA গ্রুপও স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের গতিশীলতাকে একই সাথে নিশ্চিত করছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস আকার গঠন করেছে, এবং ফাস্ট ও স্লো লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে শুরু করেছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। অস্থিরতা সূচকগুলো কোনো চরম ওভারবোল পাঠ প্রকাশ করেনি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো দামের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লিং ব্যান্ডের ব্যবধান সঙ্কুচিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাজারের ওলাটিলিটি নিম্ন স্তরে রয়েছে, এবং গতিশীলতার বিতরণ অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রীভূত। নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান করছে 0.8413-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0011 দূরে। নিচের দিকে দ্বিতীয় সমর্থন অবস্থান করছে 0.8346-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0078 দূরে। নিকটস্থ প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.8486-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0062 দূরে। উপরের দিকে দ্বিতীয় প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.8553-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0129 দূরে। দূরবর্তী রেফারেন্স মূল্য হল 0.8626, যা মূল হাব পয়েন্ট হিসেবে প্রধান পর্যবেক্ষণ সীমানা গঠন করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, AS Roma এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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The AS Roma Fan Token (ASR) is a utility token that gives AS Roma Football Club ("AS Roma") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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