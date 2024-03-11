XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

নামXAI

র‍্যাঙ্কNo.415

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.90%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,712,073,722.7191257

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,500,000,000

মোট সাপ্লাই1,988,003,006.8201854

সার্কুলেশন রেট0.6848%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.5967215506622041,2024-03-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.03866533668546428,2025-04-09

পাবলিক ব্লকচেইনARB

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

XAI/USDT
Xai
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (XAI)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
