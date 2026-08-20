Juventus প্রাইস(JUV)
আজ Juventus (JUV)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3114, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JUV থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JUV-এর জন্য ৳ 0.3114।
Juventus বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1183 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 4.86M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 15.61M JUV। গত 24 ঘণ্টায়, JUV এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2984 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3148 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 4,656.8549273785 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 38.800794438385827914।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JUV গত ঘণ্টায় -0.04% এবং গত 7 দিনে +2.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.49K-তে পৌঁছেছে।
No.1183
78.23%
CHZ
Juventus এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 4.86M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.49K। JUV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 15.61M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19956000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6.21M।
-0.04%
+0.61%
+2.73%
+2.73%
Juventus এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.230735
|+0.61%
|30 দিন
|৳ -0.0158
|-4.83%
|60 দিন
|৳ -0.0442
|-12.43%
|90 দিন
|৳ -0.1329
|-29.92%
আজ, JUV এর পরিবর্তন ৳ +0.230735 (+0.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0158(-4.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JUV এর প্রাইস ৳ -0.0442 (-12.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.1329 (-29.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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2040 সালে, Juventus এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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