SCR

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

নামSCR

র‍্যাঙ্কNo.435

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)24.77%

সার্কুলেশন সরবরাহ190,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.19%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.4486612282516773,2024-10-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.20737186586456552,2025-04-17

পাবলিক ব্লকচেইনSCROLL

ভূমিকাScroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

