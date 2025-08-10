Behodler প্রাইস (EYE)
Behodler(EYE) বর্তমানে 0.03007743USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 167.47KUSD। EYE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EYE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EYE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Behodler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00099662 ছিল।
গত 30 দিনে, Behodler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0117505059 ছিল।
গত 60 দিনে, Behodler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0272166453 ছিল।
গত 90 দিনে, Behodler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.009396788625387562 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00099662
|+3.43%
|30 দিন
|$ +0.0117505059
|+39.07%
|60 দিন
|$ +0.0272166453
|+90.49%
|90 দিন
|$ +0.009396788625387562
|+45.44%
Behodler এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+3.43%
+20.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.
Behodler (EYE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EYEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
