Aster Staked USDF প্রাইস (ASUSDF)
Aster Staked USDF(ASUSDF) বর্তমানে 1.029USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.65MUSD। ASUSDF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Aster Staked USDF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00075734777065 ছিল।
গত 30 দিনে, Aster Staked USDF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042302190 ছিল।
গত 60 দিনে, Aster Staked USDF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0122098053 ছিল।
গত 90 দিনে, Aster Staked USDF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0161383829875586 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00075734777065
|-0.07%
|30 দিন
|$ +0.0042302190
|+0.41%
|60 দিন
|$ +0.0122098053
|+1.19%
|90 দিন
|$ +0.0161383829875586
|+1.59%
Aster Staked USDF এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
-0.07%
-0.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.
|1 ASUSDF থেকে VND
₫27,078.135
|1 ASUSDF থেকে AUD
A$1.57437
|1 ASUSDF থেকে GBP
￡0.76146
|1 ASUSDF থেকে EUR
€0.87465
|1 ASUSDF থেকে USD
$1.029
|1 ASUSDF থেকে MYR
RM4.36296
|1 ASUSDF থেকে TRY
₺41.84943
|1 ASUSDF থেকে JPY
¥151.263
|1 ASUSDF থেকে ARS
ARS$1,362.9105
|1 ASUSDF থেকে RUB
₽82.30971
|1 ASUSDF থেকে INR
₹90.26388
|1 ASUSDF থেকে IDR
Rp16,596.77187
|1 ASUSDF থেকে KRW
₩1,429.15752
|1 ASUSDF থেকে PHP
₱58.39575
|1 ASUSDF থেকে EGP
￡E.49.94766
|1 ASUSDF থেকে BRL
R$5.58747
|1 ASUSDF থেকে CAD
C$1.40973
|1 ASUSDF থেকে BDT
৳124.85886
|1 ASUSDF থেকে NGN
₦1,575.80031
|1 ASUSDF থেকে UAH
₴42.50799
|1 ASUSDF থেকে VES
Bs131.712
|1 ASUSDF থেকে CLP
$994.014
|1 ASUSDF থেকে PKR
Rs291.57744
|1 ASUSDF থেকে KZT
₸555.31014
|1 ASUSDF থেকে THB
฿33.25728
|1 ASUSDF থেকে TWD
NT$30.7671
|1 ASUSDF থেকে AED
د.إ3.77643
|1 ASUSDF থেকে CHF
Fr0.8232
|1 ASUSDF থেকে HKD
HK$8.06736
|1 ASUSDF থেকে MAD
.د.م9.30216
|1 ASUSDF থেকে MXN
$19.10853
|1 ASUSDF থেকে PLN
zł3.74556
|1 ASUSDF থেকে RON
лв4.47615
|1 ASUSDF থেকে SEK
kr9.84753
|1 ASUSDF থেকে BGN
лв1.71843
|1 ASUSDF থেকে HUF
Ft349.16028
|1 ASUSDF থেকে CZK
Kč21.58842
|1 ASUSDF থেকে KWD
د.ك0.313845
|1 ASUSDF থেকে ILS
₪3.52947