TENDIES প্রাইস(TENDIES)
আজ TENDIES (TENDIES)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01242, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TENDIES থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TENDIES-এর জন্য ৳ 0.01242।
TENDIES বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TENDIES। গত 24 ঘণ্টায়, TENDIES এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00934 (নিম্ন) এবং ৳ 0.015897 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TENDIES গত ঘণ্টায় -2.82% এবং গত 7 দিনে -29.88% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.64K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
TENDIES এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.64K। TENDIES এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 12.42M।
-2.82%
+3.75%
-29.88%
-29.88%
TENDIES এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.05486198
|+3.75%
|30 দিন
|৳ -0.00497
|-28.58%
|60 দিন
|৳ +0.00842
|+210.50%
|90 দিন
|৳ +0.00842
|+210.50%
আজ, TENDIES এর পরিবর্তন ৳ +0.05486198 (+3.75%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00497(-28.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TENDIES এর প্রাইস ৳ +0.00842 (+210.50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00842 (+210.50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি TENDIES-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TENDIES মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
TENDIES_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.0096 এ চলছে, যা S1 হাব 0.00878 এবং কেন্দ্রীয় পরিসর 0.01004-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য পিভট পয়েন্টের নিচে অবস্থান করায় এটি দুর্বল সংগঠিত গতিশীলতার প্রদর্শন করছে। মূল গড় (MA) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মূল গড় (EMA) ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, যেখানে MACD ডাইভারজেন্স সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের সূচকের অসঙ্গতি প্রকাশ করে যে বর্তমান বাজারে স্পষ্ট দিকনির্দেশের সম্মতি নেই এবং ক্রেতা-বিক্রেতার শক্তি একটি সংকীর্ণ পরিসরে লড়াই করছে। গতিশক্তির বিতরণ ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা প্রকাশ করছে। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের চাপ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রকাশ পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI এর মান নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে, যা নিম্নমুখী গতিশক্তির ক্ষয়ের প্রমাণ দেয়। ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়ে আসছে, ফলে উত্তেজনা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবর্তনের প্রান্তিক সময় ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো পরস্পরের সাথে স্তর করে চলছে, যার ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রতিক্রিয়ার চাহিদা এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতার চাপ একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে; বাজার গতিশক্তির পরিবর্তনের নীরব সময়কালে অবস্থান করছে। উপরের দিকে নিকটস্থ সাপোর্ট হলো S1 হাব 0.00878, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00082 দূরে। এই স্তর অতিক্রম করলে পরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R1 0.01115 পরীক্ষা করা হবে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00155 দূরে। নিম্নের দিকে নিকটস্থ সাপোর্ট হলো S1 হাব 0.00878, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00082 দূরে। এই স্তর ভেঙে গেলে পরবর্তী শক্তিশালী সাপোর্ট S2 0.00767 পরীক্ষা করা হবে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00193 দূরে। নিকটস্থ স্তরগুলো ঘন ঘন এবং দূরবর্তী স্তরগুলো বেশ প্রশস্ত, তাই বাজারে পরিসর ভেঙে যাওয়ার পর দ্রুত গতিশীলতার সম্ভাবনার ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, TENDIES এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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TENDIES is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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