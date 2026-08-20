Jimothy The Raccoon প্রাইস(JIMOTHY)
আজ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.006836, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.97% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JIMOTHY থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JIMOTHY-এর জন্য ৳ 0.006836।
Jimothy The Raccoon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JIMOTHY। গত 24 ঘণ্টায়, JIMOTHY এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.006509 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008067 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JIMOTHY গত ঘণ্টায় -1.48% এবং গত 7 দিনে -20.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 145.27K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Jimothy The Raccoon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 145.27K। JIMOTHY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6.84M।
-1.48%
-4.97%
-20.35%
-20.35%
Jimothy The Raccoon এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.04369225
|-4.97%
|30 দিন
|৳ -0.004702
|-40.76%
|60 দিন
|৳ +0.002836
|+70.90%
|90 দিন
|৳ +0.002836
|+70.90%
আজ, JIMOTHY এর পরিবর্তন ৳ -0.04369225 (-4.97%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.004702(-40.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JIMOTHY এর প্রাইস ৳ +0.002836 (+70.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.002836 (+70.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Jimothy The Raccoon-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
JIMOTHY মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
জিমথি_ইউএসডিটি 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.006672-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.006845 যা S1 এবং R1 সীমার মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের দিকে অবস্থান করছে, গড়ের সমষ্টি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখাচ্ছে এবং সূচকগুলোর সামঞ্জস্য সংক্ষিপ্ত সময়ের কাঠামো আঁকড়ে ধরে ওঠার প্রবণতা প্রকাশ করছে। বাজার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে ভেঙে ফেলতে পারেনি, সামগ্রিকভাবে এটি একটি সীমাবদ্ধ পর্যায়ে রয়েছে। MACD ডাইভারজেন্স গঠন করেছে, এবং গতিশক্তির ক্ষেত্রে বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বলছে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর ভিত্তিক হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশক্তি কমে গেছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা স্থিতিশীল রয়েছে। দোলনশীলতা সংকুচিত হয়েছে, মূল্যের দোলনের পরিধি কমে গেছে, এবং বাজার দিকনির্দেশ নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সংক্ষিপ্ত সময়ের অতিরিক্ত ক্রয়ের পর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করছে, যেখানে ক্রেতাদের কেন্দ্রীভূত ক্রয়ের ঘনত্ব হ্রাস পেয়েছে। নিকটস্থ উর্ধ্বমুখী প্রতিরোধক অবস্থান R1 মান 0.007657-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 11.8% দূরে। নিম্নে প্রথম সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.006672, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.5% দূরে। দূরবর্তী নিম্ন সমর্থন S1 মান 0.005945-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 13.1% দূরে। R2 মান 0.008384 আরও উচ্চ স্তরের সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করছে। ট্রেডাররা কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে মূল্যের স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Jimothy The Raccoon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|টাইপ
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