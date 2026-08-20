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Jimothy The Raccoon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.006836 BDT। JIMOTHY-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। JIMOTHY-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Jimothy The Raccoon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.006836 BDT। JIMOTHY-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। JIMOTHY-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JIMOTHY সম্পর্কে আরও

JIMOTHY প্রাইসের তথ্য

JIMOTHY কী

JIMOTHY টোকেনোমিক্স

JIMOTHY প্রাইস পূর্বাভাস

JIMOTHY ইতিহাস

JIMOTHY ক্রয়ের গাইড

JIMOTHY-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

JIMOTHY স্পট

JIMOTHY USDT-M ফিউচার

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Jimothy The Raccoon প্রাইস(JIMOTHY)

1 JIMOTHY থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.83542756
৳0.83542756৳0.83542756
-4.97%1D
BDT
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:46:49 (UTC+8)

Jimothy The Raccoon-এর আজকের প্রাইস

আজ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.006836, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.97% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JIMOTHY থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JIMOTHY-এর জন্য ৳ 0.006836

Jimothy The Raccoon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JIMOTHY। গত 24 ঘণ্টায়, JIMOTHY এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.006509 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008067 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JIMOTHY গত ঘণ্টায় -1.48% এবং গত 7 দিনে -20.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 145.27K-তে পৌঁছেছে।

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 145.27K
৳ 145.27K৳ 145.27K

৳ 6.84M
৳ 6.84M৳ 6.84M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Jimothy The Raccoon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 145.27K। JIMOTHY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6.84M

Jimothy The Raccoon-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.006509
৳ 0.006509৳ 0.006509
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.008067
৳ 0.008067৳ 0.008067
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.006509
৳ 0.006509৳ 0.006509

৳ 0.008067
৳ 0.008067৳ 0.008067

--
----

--
----

-1.48%

-4.97%

-20.35%

-20.35%

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Jimothy The Raccoon এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.04369225-4.97%
30 দিন৳ -0.004702-40.76%
60 দিন৳ +0.002836+70.90%
90 দিন৳ +0.002836+70.90%
Jimothy The Raccoon আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, JIMOTHY এর পরিবর্তন ৳ -0.04369225 (-4.97%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Jimothy The Raccoon 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.004702(-40.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Jimothy The Raccoon 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JIMOTHY এর প্রাইস ৳ +0.002836 (+70.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Jimothy The Raccoon 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.002836 (+70.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Jimothy The Raccoon প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Jimothy The Raccoon-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Jimothy The Raccoon-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Jimothy The Raccoon-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

JIMOTHY মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

জিমথি_ইউএসডিটি 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.006672-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.006845 যা S1 এবং R1 সীমার মধ্যে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের দিকে অবস্থান করছে, গড়ের সমষ্টি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখাচ্ছে এবং সূচকগুলোর সামঞ্জস্য সংক্ষিপ্ত সময়ের কাঠামো আঁকড়ে ধরে ওঠার প্রবণতা প্রকাশ করছে। বাজার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে ভেঙে ফেলতে পারেনি, সামগ্রিকভাবে এটি একটি সীমাবদ্ধ পর্যায়ে রয়েছে। MACD ডাইভারজেন্স গঠন করেছে, এবং গতিশক্তির ক্ষেত্রে বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বলছে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর ভিত্তিক হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশক্তি কমে গেছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা স্থিতিশীল রয়েছে। দোলনশীলতা সংকুচিত হয়েছে, মূল্যের দোলনের পরিধি কমে গেছে, এবং বাজার দিকনির্দেশ নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সংক্ষিপ্ত সময়ের অতিরিক্ত ক্রয়ের পর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করছে, যেখানে ক্রেতাদের কেন্দ্রীভূত ক্রয়ের ঘনত্ব হ্রাস পেয়েছে। নিকটস্থ উর্ধ্বমুখী প্রতিরোধক অবস্থান R1 মান 0.007657-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 11.8% দূরে। নিম্নে প্রথম সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.006672, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.5% দূরে। দূরবর্তী নিম্ন সমর্থন S1 মান 0.005945-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 13.1% দূরে। R2 মান 0.008384 আরও উচ্চ স্তরের সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করছে। ট্রেডাররা কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে মূল্যের স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Jimothy The Raccoon এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JIMOTHY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Jimothy The Raccoon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Jimothy The Raccoon এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JIMOTHY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Jimothy The Raccoon প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Jimothy The Raccoon কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Jimothy The Raccoon দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে JIMOTHY কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Jimothy The Raccoon কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Jimothy The Raccoon তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) কিনবেন নির্দেশিকা

Jimothy The Raccoon দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) কী?

JIMOTHY is a meme coin.

Jimothy The Raccoon সম্পর্কিত রিসোর্স

Jimothy The Raccoon সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Jimothy The Raccoon সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:46:49 (UTC+8)

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Jimothy The Raccoon সম্পর্কে আরও জানুন

JIMOTHY USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে JIMOTHY-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে JIMOTHY USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
JIMOTHY/USD1
৳0.85693652
৳0.85693652৳0.85693652
-3.20%
7.67M (USDT)
JIMOTHY/USDT
৳0.86549122
৳0.86549122৳0.86549122
-1.44%
20.59M (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

JIMOTHY-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

JIMOTHY
JIMOTHY
BDT
BDT

1 JIMOTHY = 0.83542756 BDT