StonkBroker প্রাইস(STONKBROKER)
আজ StonkBroker (STONKBROKER)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0187, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.49% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STONKBROKER থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি STONKBROKER-এর জন্য ৳ 0.0187।
StonkBroker বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- STONKBROKER। গত 24 ঘণ্টায়, STONKBROKER এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.017651 (নিম্ন) এবং ৳ 0.023892 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STONKBROKER গত ঘণ্টায় -14.42% এবং গত 7 দিনে -28.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 86.70K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
StonkBroker এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 86.70K। STONKBROKER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2720000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 50.86M।
-14.42%
-7.48%
-28.15%
-28.15%
StonkBroker এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.18502972
|-7.48%
|30 দিন
|৳ +0.014299
|+324.90%
|60 দিন
|৳ +0.0182
|+3,640.00%
|90 দিন
|৳ +0.0182
|+3,640.00%
আজ, STONKBROKER এর পরিবর্তন ৳ -0.18502972 (-7.48%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.014299(+324.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, STONKBROKER এর প্রাইস ৳ +0.0182 (+3,640.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0182 (+3,640.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই StonkBroker প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি StonkBroker-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
STONKBROKER মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
STONKBROKER_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.018343-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.018787 যা S1 এবং R1 হাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় মানের উপরে অবস্থান করার অর্থ হল ছোট সময়ের গঠন এখনও ভেঙে পড়েনি, বাই পজিশনের অনুপাত কিছুটা বেশি হলেও একতরফা ব্রেকআউট পরিস্থিতি এখনও গড়ে ওঠেনি। বাজার এখন আলোড়ন ও সংগঠনের পর্যায়ে রয়েছে, উচ্চ ও নিম্ন পরিসীমা স্পষ্টভাবে সংকীর্ণ হচ্ছে। মূল্য গড়ের সমষ্টি 3-4 সময়কালের ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে, আর EMA গ্রুপ 5-6 সময়কালের জন্য একই সাথে ক্রয়ের দিকে নির্দেশ করছে, ফলে ছোট সময়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় রয়েছে। MACD ডাইভারজেন্স ফর্মেশন দেখা দিয়েছে, গতি সূচকে স্তর বিভাজন ঘটেছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনের বিপরীত প্রবণতা দেখাচ্ছে যা ঊর্ধ্বমুখী গতির শক্তি কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, প্রতিক্রিয়া হার বিশেষ করে বাড়েনি, ফলে বর্তমান মূল্যে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি সাময়িকভাবে সমতা পাচ্ছে, স্পষ্ট দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে। উপরের প্রাথমিক প্রতিরোধ স্তর R1 মান 0.019140-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.88% দূরে, এটিই ছোট সময়ের প্রথম পরীক্ষার লক্ষ্য। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R2 মান 0.019545-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.03% দূরে। নিচের প্রাথমিক সমর্থন স্তর S1 মান 0.017938-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.52% দূরে। কেন্দ্রীয় মান 0.018343 হল দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.36% দূরে, এবং এটি গঠনের প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, StonkBroker এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে StonkBroker (STONKBROKER) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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STONKBROKER is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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