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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Robinhood Chain Meme টোকেনসমূহ

Robinhood Chain Meme সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07728
+1.34%
+10.64%
+11.80%
$ 13.24B
$ 279.59M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003099
-1.58%
+19.80%
+17.98%
$ 1.29B
$ 237.64B
3
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1567
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
4
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.089124
-0.08%
+0.57%
+18.62%
$ 90.02M
$ 8.29M
5
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008728
+1.40%
+14.14%
+13.19%
$ 60.56M
$ 141.01M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.09792
-0.01%
+26.34%
+39.83%
$ 55.49M
$ 784.06K
7
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.000109
0.00%
+11.09%
+10.19%
$ 45.94M
$ 762.17M
8
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010854
+1.25%
+17.14%
+12.06%
$ 42.87M
$ 841.98B
9
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.006273
+1.09%
+4.34%
-43.59%
$ 25.20M
$ 14.06M
10
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02438603
+0.47%
+0.19%
+23.92%
$ 24.38M
$ 8.01M
11
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010287
+1.07%
+11.22%
+0.30%
$ 23.90M
$ 67.28M
12
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006868
+0.86%
+25.04%
+3.68%
$ 22.59M
$ 2.86T
13
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
14
What IF
What IF
IF
$ 0.01190271
-7.70%
-0.17%
+27.09%
$ 10.81M
$ 758.53K
15
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00396158
+1.96%
+0.23%
-8.00%
$ 3.96M
$ 316.44K
16
Wen
Wen
WEN
$ 0.000004865
+9.62%
+76.88%
+66.47%
$ 3.71M
$ 21.59B
17
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00351069
+3.98%
+9.74%
+1,263.59%
$ 2.89M
$ 2.58M
18
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00216967
+3.34%
+0.09%
-9.23%
$ 2.17M
$ 2.66K
19
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00185013
-4.81%
+0.16%
+135.42%
$ 1.85M
$ 350.68K
20
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.0017509
-3.82%
-0.23%
-6.86%
$ 1.75M
$ 1.18M
21
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00401282
-5.32%
-0.16%
-15.65%
$ 1.55M
$ 146.60K
22
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00130309
+7.26%
+0.09%
+69.52%
$ 1.28M
$ 101.79K
23
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00133325
-0.01%
+0.46%
-6.94%
$ 1.22M
$ 141.37K
24
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.25E-6
+0.90%
+3.90%
-10.71%
$ 945.39K
--
25
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00054993
+5.30%
+0.39%
+10.66%
$ 549.94K
$ 55.80K
26
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00049501
+2.07%
+0.06%
-3.25%
$ 488.89K
$ 25.58K
27
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00046055
+1.11%
+0.37%
-47.47%
$ 460.08K
$ 83.27K
28
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00047012
+3.22%
+0.23%
-33.36%
$ 429.05K
$ 130.24K
29
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00042259
+1.64%
+0.65%
+59.93%
$ 422.59K
$ 140.18K
30
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00034545
0.00%
+0.02%
-60.20%
$ 345.44K
$ 108.22K
31
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00035155
-13.57%
+0.89%
+90.21%
$ 328.84K
$ 57.63K
32
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00032624
-1.39%
+0.34%
-41.78%
$ 326.24K
$ 105.34K
33
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 3.12E-6
-2.50%
+15.40%
+26.83%
$ 311.89K
--
34
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.0003263
+1.95%
+0.23%
-40.05%
$ 308.02K
$ 17.58K
35
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.00029151
+1.66%
+0.42%
+23.74%
$ 291.51K
$ 1.93K
36
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.62E-6
-0.38%
+19.10%
+21.30%
$ 262.42K
--
37
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.0002328
+2.00%
+0.23%
+17.45%
$ 232.79K
$ 1.06K
38
Vladhood
Vladhood
VLAD
$ 0.00021677
+1.18%
+0.01%
+51.96%
$ 216.77K
$ 18.29K
39
Oil
Oil
OIL
$ 0.00013508
+2.09%
-0.33%
-13.21%
$ 215.78K
$ 48.37K
40
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00212503
-0.08%
+0.18%
-14.37%
$ 212.50K
$ 3.90K
41
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00019859
+1.95%
+0.26%
-29.88%
$ 198.59K
$ 1.20K
42
Your Bag
Your Bag
BAG
$ 0.00019089
-4.09%
+0.13%
-29.64%
$ 187.39K
$ 91.75K
43
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00018154
+0.25%
-0.02%
-52.51%
$ 181.54K
$ 14.76K
44
Cooper
Cooper
COOPER
$ 0.00018307
-5.87%
+0.19%
+40.69%
$ 178.19K
$ 15.28K
45
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.00019595
-1.68%
+0.73%
-19.15%
$ 174.83K
$ 12.88K
46
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.00021073
+7.82%
+0.14%
-7.18%
$ 169.52K
$ 30.35K
47
Rick
Rick
RICK
$ 0.00016904
+0.55%
+0.09%
+10.23%
$ 169.04K
$ 7.57K
48
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00015523
-3.00%
+0.06%
-19.69%
$ 155.23K
$ 28.68K
49
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0.00015482
+3.26%
+0.10%
+20.09%
$ 148.61K
$ 50.41K
50
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00016502
-3.46%
+0.42%
-34.63%
$ 145.87K
$ 19.41K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Robinhood Chain Meme টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
Robinhood Chain Meme টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 131 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $15.13B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা Robinhood Chain Meme টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা Robinhood Chain Meme টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 179.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HOOD সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো Robinhood Chain Meme টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 131 Robinhood Chain Meme টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় Robinhood Chain Meme টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, PEPE, WIF অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
Robinhood Chain Meme বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব Robinhood Chain Meme টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $15.13B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

Robinhood Chain Meme সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।