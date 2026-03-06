Yee Token (YEE) প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 এবং তার পরেও Yee Token এর প্রাইস প্রেডিকশন পান। পরবর্তী পাঁচ বছর বা তার বেশি সময়ে YEE কত বৃদ্ধি পেতে পারে তা পূর্বাভাস করুন, মার্কেট ট্রেন্ড এবং মনোভাবের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাসের সঙ্গে।

Yee Token এর প্রাইস অনুমান করতে -100 এবং 1,000 এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখুন
%

*ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

Yee Token এর প্রাইস প্রেডিকশন
$0.005964
$0.005964
-13.54%
USD
প্রকৃত
প্রেডিকশন
Yee Token এর প্রাইস প্রেডিকশন 2026–2050 (USD) এর জন্য

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2026 এর জন্য (এই বছর)

আপনার পূর্বাভাস অনুযায়ী, Yee Token এর প্রায় 0.00% বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পারে। এটি 2026 এ প্রায় $ 0.005964 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2027 এর জন্য (পরবর্তী বছর)

আপনার পূর্বাভাস অনুযায়ী, Yee Token এর প্রায় 5.00% বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পারে। এটি পরবর্তী 2027 বছরে প্রায় $ 0.006262 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2028 এর জন্য (পরবর্তী 2 বছরে)

প্রাইস প্রেডিকশন মডেল অনুসারে, YEE 2028-এ প্রায় $ 0.006575-এ পৌঁছাবে, যা 10.25% বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে।

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2029 এর জন্য (পরবর্তী 3 বছরে)

প্রাইস প্রেডিকশন মডেল অনুসারে, YEE 2029-এ প্রায় $ 0.006904-এ পৌঁছাবে, যা 15.76% বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে।

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2030 এর জন্য (পরবর্তী 4 বছরে)

উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডেল অনুসারে, YEE এর 2030 এ লক্ষ্য প্রাইস হল $ 0.007249, যার আনুমানিক বৃদ্ধির হার হল 21.55%

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Yee Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 97.99% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 0.011808 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2050 এর জন্য (পরবর্তী 24 বছরে)

2050 সালে, Yee Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 222.51% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 0.019234 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

বছর
প্রাইস
গ্রোথ
  • 2026
    $ 0.005964
    0.00%
  • 2027
    $ 0.006262
    5.00%
  • 2028
    $ 0.006575
    10.25%
  • 2029
    $ 0.006904
    15.76%
  • 2030
    $ 0.007249
    21.55%
  • 2031
    $ 0.007611
    27.63%
  • 2032
    $ 0.007992
    34.01%
  • 2033
    $ 0.008391
    40.71%
বছর
প্রাইস
গ্রোথ
  • 2034
    $ 0.008811
    47.75%
  • 2035
    $ 0.009252
    55.13%
  • 2036
    $ 0.009714
    62.89%
  • 2037
    $ 0.010200
    71.03%
  • 2038
    $ 0.010710
    79.59%
  • 2039
    $ 0.011246
    88.56%
  • 2040
    $ 0.011808
    97.99%
  • 2050
    $ 0.019234
    222.51%

আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী Yee Token মূল্য পূর্বাভাস

তারিখ
প্রাইস প্রেডিকশন
গ্রোথ
  • March 6, 2026(আজ)
    $ 0.005964
    0.00%
  • March 7, 2026(আগামীকাল)
    $ 0.005964
    0.01%
  • March 13, 2026(এই সপ্তাহে)
    $ 0.005969
    0.10%
  • April 5, 2026(30 দিন)
    $ 0.005988
    0.41%
আজ Yee Token (YEE) এর মূল্য পূর্বাভাস

March 6, 2026(আজ) তারিখে YEE এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $0.005964। এই প্রজেকশনটি প্রদত্ত বৃদ্ধির শতাংশের গণনাকৃত ফলাফলকে প্রতিফলিত করে, যা ব্যবহারকারীদের আজকের জন্য সম্ভাব্য দামের গতিবিধির একটি স্ন্যাপশট দেয়।

আগামীকাল Yee Token (YEE) এর মূল্য পূর্বাভাস

YEE তারিখের জন্য, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে March 7, 2026(আগামীকাল) এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.005964। এই ফলাফলগুলো নির্বাচিত প্যারামিটারগুলোর উপর ভিত্তি করে টোকেনের মূল্যের একটি আনুমানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

এই সপ্তাহে Yee Token (YEE) এর মূল্য পূর্বাভাস

March 13, 2026(এই সপ্তাহে) তারিখের মধ্যে, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে YEE এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.005969। এই সাপ্তাহিক পূর্বাভাসটি সম্ভাব্য দামের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একই বৃদ্ধির শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে।

30 দিনের জন্য Yee Token (YEE) এর মূল্য পূর্বাভাস

30 দিন এগিয়ে দেখলে, এর প্রজেক্টেড মূল্য YEE হল $0.005988। এই পূর্বাভাসটি 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যাতে অনুমান করা যায় যে এক মাস পর টোকেনের মূল্য কোথায় দাঁড়াতে পারে।

বর্তমান Yee Token প্রাইস পরিসংখ্যান

$ 0.005964
$ 0.005964

-13.54%

$ 5.96M
$ 5.96M

1.00B
1.00B

$ 65.74K
$ 65.74K

--

YEE এর সর্বশেষ প্রাইস হল $ 0.005964। এটির 24-ঘণ্টার পরিবর্তন -13.54%, এবং 24-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 65.74K
অধিকন্তু, YEE এর একটি সার্কুলেটিং সরবরাহ 1.00B এবং মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন $ 5.96M রয়েছে।

Yee Token (YEE) কীভাবে কিনবেন

YEE কিনতে চেষ্টা করছেন? আপনি এখন ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার, P2P এবং আরও অনেক পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে YEE কেনাকাটা করতে পারবেন। MEXC-তে কীভাবে Yee Token কিনবেন এবং শুরু করবেন তা এখনই শিখুন!

এখনই কীভাবে YEE কিনবেন তা শিখুন

Yee Token ঐতিহাসিক প্রাইস

Yee Token লাইভ প্রাইস পেজে সংগৃহীত সর্বশেষ ডেটা অনুসারে, Yee Token এর বর্তমান মূল্য হল 0.005958USD। Yee Token(YEE) এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল 0.00 YEE, যা এটিকে $5.96M মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন দেয়।

সময়সীমা
পরিবর্তন(%)
পরিবর্তন(USD)
হাই
লো
  • ২৪ ঘন্টা
    0.05%
    $ 0.000295
    $ 0.007459
    $ 0.00543
  • ৭ দিন
    -0.05%
    $ -0.000316
    $ 0.007459
    $ 0.004681
  • 30 দিন
    -0.41%
    $ -0.004308
    $ 0.013108
    $ 0.004681
24 ঘণ্টার কর্মক্ষমতা

গত 24 ঘণ্টায়, Yee Token $0.000295 মূল্যের গতিবিধি দেখিয়েছে, যা মূল্যের 0.05% পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।

7 দিনের কর্মক্ষমতা

গত 7 দিনে, Yee Token $0.007459 এর সর্বোচ্চ এবং $0.004681 এর সর্বনিম্ন মূল্যে ট্রেড হয়েছে। এটি -0.05% মূল্যের পরিবর্তন দেখেছে । এই সাম্প্রতিক প্রবণতা বাজারে YEE এর আরও গতিবিধির সম্ভাবনা তুলে ধরে।

30 দিনের কর্মক্ষমতা

গত মাসে, Yee Token -0.41% পরিবর্তন হয়েছে, যা প্রায় $-0.004308 তার মূল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও YEE দামের পরিবর্তন দেখতে পারে।

MEXC-তে বিস্তারিত ট্রেন্ডের জন্য Yee Token এর সম্পূর্ণ প্রাইস ইতিহাস দেখুন

সম্পূর্ণ YEE প্রাইস ইতিহাস দেখুন

Yee Token (YEE) মূল্য পূর্বাভাস মডিউল কীভাবে কাজ করে?

Yee Token মূল্য পূর্বাভাস মডিউল হল একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম যা আপনাকে আপনার নিজের বৃদ্ধির অনুমানের উপর ভিত্তি করে YEE এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দাম অনুমান করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার হন বা একজন কৌতূহলী বিনিয়োগকারী, এই মডিউলটি টোকেনের ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার একটি সহজ এবং ইন্টারেক্টিভ উপায় সরবরাহ করে।

1. আপনার বৃদ্ধির পূর্বাভাস ইনপুট করুন

আপনার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির শতাংশ প্রবেশ করে শুরু করুন, যা আপনার বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। এটি আগামী বছর, পাঁচ বছর বা এমনকি ভবিষ্যতের দশকগুলোতে Yee Token এর জন্য আপনার প্রত্যাশা প্রতিফলিত করতে পারে।

2. ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করুন

একবার আপনি বৃদ্ধির হার প্রবেশ করলে, ‘Calculate’ বোতামে ক্লিক করুন। মডিউলটি তাৎক্ষণিকভাবে YEE এর প্রজেক্টেড ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করবে, যা আপনাকে একটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন দেবে যে কীভাবে আপনার পূর্বাভাস সময়ের সাথে সাথে টোকেনের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

3. বিভিন্ন দৃশ্যকল্প অন্বেষণ করুন

বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি Yee Token এর দামকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখতে আপনি বিভিন্ন বৃদ্ধির হার নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। এই নমনীয়তা আপনাকে আশাবাদী এবং রক্ষণশীল উভয় পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করতে দেয়, যা আপনাকে আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

4. ব্যবহারকারীর অনুভূতি এবং কমিউনিটি ইনসাইট

মডিউলটি ব্যবহারকারীর অনুভূতি ডেটাও একত্রিত করে, যা আপনাকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পূর্বাভাসের সাথে আপনার পূর্বাভাস তুলনা করতে দেয়। এই সম্মিলিত ইনপুটটি সম্প্রদায় কীভাবে YEE এর ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করে সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

মূল্য পূর্বাভাসের জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর

পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, মডিউলটি বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং বাজারের ডেটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে:

Exponential Moving Averages (EMA): ওঠানামা মসৃণ করে এবং সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে টোকেনের দামের প্রবণতা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

Bollinger Bands: বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ওভারবট বা ওভারসোল্ড পরিস্থিতি চিহ্নিত করে।

Relative Strength Index (RSI): বুলিশ বা বিয়ারিশ পর্যায়ে আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে YEE এর গতিবেগ মূল্যায়ন করে।

Moving Average Convergence Divergence (MACD): সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করতে দামের গতিবিধির শক্তি এবং দিক মূল্যায়ন করে। রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার সাথে এই ইন্ডিকেটরগুলোকে একত্রিত করে, মডিউলটি একটি ডায়নামিক মূল্য পূর্বাভাস প্রদান করে, যা আপনাকে Yee Token এর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করে।

YEE মূল্য পূর্বাভাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

YEE এর প্রাইস প্রেডিকশনগুলি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেগুলিতে নিযুক্ত হন:

বিনিয়োগ স্ট্রাটেজি বিকাশ: প্রেডিকশন বিনিয়োগকারীদের স্ট্রাটেজি তৈরি করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের দাম অনুমান করে, তারা কখন ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে, বিক্রি করতে বা ধরে রাখতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ঝুঁকি মূল্যায়ন: সম্ভাব্য প্রাইসের গতিবিধি বোঝা বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো অ্যাসেটের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে দেয়। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পরিচালনা ও প্রশমনে এটি অপরিহার্য।

মার্কেট অ্যানালাইসিস: প্রেডিকশনে প্রায়শই মার্কেট ট্রেন্ড, সংবাদ এবং ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই গভীর বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের মার্কেটের ডায়নামিক্স এবং প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার কারণগুলি বুঝতে সহায়তা করে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ: কোন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ভালো পারফর্ম করতে পারে তা প্রেডিক্ট করে, বিনিয়োগকারীরা সেই অনুযায়ী তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে এবং বিভিন্ন অ্যাসেটে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি শনাক্ত করতে প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করে।

সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতি: সম্ভাব্য প্রাইসের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান বিনিয়োগকারীদের মানসিক ও আর্থিকভাবে মার্কেটের অস্থিতিশীলতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: ক্রিপ্টোর প্রাইস প্রেডিকশন প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয়, যার ফলে মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা ও জ্ঞান তৈরি হয়।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ):

এখন কি YEE এ বিনিয়োগ করা উচিত?
আপনার পূর্বাভাস অনুযায়ী, YEE -- এ পৌঁছাবে undefined তারিখে, যা এটিকে বিবেচনার যোগ্য একটি টোকেনে পরিণত করছে।
আগামী মাসের YEE এর প্রাইস প্রেডিকশন কী?
Yee Token (YEE) প্রাইস প্রেডিকশন টুল অনুযায়ী, পূর্বাভাসিত YEE এর প্রাইস -- এ পৌঁছাবে undefined তারিখে।
2027 বছরে 1 YEE এর দাম কত হবে?
1 Yee Token (YEE) এর বর্তমান প্রাইস হল $0.005964। উপরের প্রেডিকশন মডেলের উপর ভিত্তি করে, YEE 0.00% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা 2027 বছরে -- এ পৌঁছাবে।
পরবর্তী 2028 বছরে YEE-এর পূর্বাভাস প্রাইস কত হবে?
Yee Token (YEE) বার্ষিক 0.00% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, পরবর্তী 2028 বছরে YEE এর প্রতি ইউনিটের প্রাইস প্রায় -- এ পৌঁছাবে।
পরবর্তী 2029 বছরে YEE এর আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য কত হবে?
আপনার প্রাইস প্রেডিকশনের উপর ভিত্তি করে, Yee Token (YEE) 0.00% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, 2029 বছরে যার আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্যমাত্রা --
পরবর্তী 2030 বছরে YEE এর আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য কত হবে?
আপনার প্রাইস প্রেডিকশনের উপর ভিত্তি করে, Yee Token (YEE) 0.00% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, 2030 বছরে যার আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্যমাত্রা --
2040 সালের জন্য YEE এর প্রাইস প্রেডিকশন কী?
Yee Token (YEE) এর বার্ষিক লাভ 0.00% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এবং 2040 সালের মধ্যে 1 YEE এর প্রাইস -- এ পৌঁছাবে।
