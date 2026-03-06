ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারGOLDআয় করুনইভেন্ট সেন্টার
Yee Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.006126 USD। YEE-এর মার্কেট ক্যাপ 6,126,000 USD। YEE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Yee Token প্রাইস(YEE)

1 YEE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.006131
$0.006131
-11.11%1D
USD
Yee Token (YEE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-03-06 12:50:41 (UTC+8)

Yee Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Yee Token (YEE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.006126, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.11% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YEE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YEE-এর জন্য $ 0.006126

Yee Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1162 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B YEE। গত 24 ঘণ্টায়, YEE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00543 (নিম্ন) এবং $ 0.007459 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03029092316474923 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000001583969794063

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YEE গত ঘণ্টায় +5.87% এবং গত 7 দিনে -3.52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 65.92K-তে পৌঁছেছে।

Yee Token (YEE) এর মার্কেট তথ্য

No.1162

$ 6.13M
$ 6.13M

$ 65.92K
$ 65.92K

$ 6.13M
$ 6.13M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

Yee Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 65.92K। YEE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.13M

Yee Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00543
$ 0.00543
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.007459
$ 0.007459
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00543
$ 0.00543

$ 0.007459
$ 0.007459

$ 0.03029092316474923
$ 0.03029092316474923

$ 0.000001583969794063
$ 0.000001583969794063

+5.87%

-11.11%

-3.52%

-3.52%

Yee Token (YEE) প্রাইসের হিস্টরি USD

Yee Token এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00076629-11.11%
30 দিন$ -0.004089-40.03%
60 দিন$ -0.01974-76.32%
90 দিন$ +0.002126+53.15%
Yee Token আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, YEE এর পরিবর্তন $ -0.00076629 (-11.11%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Yee Token 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.004089(-40.03%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Yee Token 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, YEE এর প্রাইস $ -0.01974 (-76.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Yee Token 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.002126 (+53.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Yee Token (YEE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Yee Token প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Yee Token-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Yee Token-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Yee Token-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

YEE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

【市场结构】 YEE_USDT 在 4 小时周期中运行于 0.011001，目前位于枢纽中枢 0.01192 之下约 7.7%。价格仍维持在 S1 支撑位 0.0107 之上，MA 群与 EMA 群均发出 3–4 个买入信号，指标一致性较高。 【动能状态】 MACD 出现金叉信号，快慢指标呈现同向配置。RSI 保持在中性区间内运行，短期动能主要集中在多方，但尚未进入超买状态。波动率目前处于相对稳定的水平。 【关键价位】 上方阻力 R1 位于 0.01275，距离当前价格约 15.9%，是近期的重要压力位。下方 S1 支撑位 0.0107 距离当前价格约 2.7%，而 S2 支撑位 0.00987 距离当前价格约 10.4%，可作为远端参考位。

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Yee Token-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

YEE টোকেনের দাম নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রভাবিত হয়: বাজারের মনোভাব এবং ক্রিপ্টো ট্রেন্ড, ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা, YeeCall অ্যাপের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি, অংশীদারিত্ব এবং ইকোসিস্টেম উন্নয়ন, ইউটিলিটি টোকেনকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ, সামগ্রিক ব্লকচেইন শিল্পের কর্মক্ষমতা, বিনিয়োগকারীদের কল্পনাপ্রসূত বিনিয়োগ, টোকেনের সরবরাহের গতিবিধি, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্যাটার্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

মানুষ কেন Yee Token-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজ YEE টোকেনের দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও পরিচালনা, কেনার বা বিক্রয়ের জন্য বাজারের সময় নির্ধারণ, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম দাম ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

Yee Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Yee Token (YEE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YEE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Yee Token (YEE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Yee Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2026–2027 সালে Yee Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? YEE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Yee Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Yee Token কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Yee Token দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে YEE কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Yee Token কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Yee Token (YEE) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Yee Token তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Yee Token (YEE) কিনবেন নির্দেশিকা

Yee Token দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Yee Token এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Yee Token (YEE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Yee Token (YEE) কী?

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Yee Token সম্পর্কিত রিসোর্স

Yee Token সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Yee Token ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yee Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-03-06 12:50:41 (UTC+8)

Yee Token (YEE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Yee Token তাজা খবর

রায়ট প্ল্যাটফর্মস জেসন চাংকে নতুন CFO হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, কলিন ইয়ির স্থলাভিষিক্ত হয়ে

রায়ট প্ল্যাটফর্মস জেসন চাংকে নতুন CFO হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, কলিন ইয়ির স্থলাভিষিক্ত হয়ে

January 3, 2026
হংকং SFC নতুন ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছে

হংকং SFC নতুন ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছে

February 11, 2026
জিম্মা ইউনিভার্সিটি এএমআর মনিটরিং ইনোভেশনে নেতৃত্व দিচ্ছে

জিম্মা ইউনিভার্সিটি এএমআর মনিটরিং ইনোভেশনে নেতৃত্व দিচ্ছে

March 6, 2026
আরও দেখুন

Yee Token সম্পর্কে আরও জানুন

YEE USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে YEE-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে YEE USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Yee Token (YEE) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Yee Token প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
YEE/USDT
$0.006131
$0.006131
-11.19%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.03385

$0.3755

$0.02015

$0.11924

$0.0000011655

$0.3755

$0.03385

$0.5818

$0.6878

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YEE-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

YEE
YEE
USD
USD

1 YEE = 0.006126 USD