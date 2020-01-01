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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Səs Ekosistem tokenləri

Səs Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,988.07
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.81
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,442
-0.02%
+0.00%
+1.36%
$ 545.32M
$ 7.86K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.307
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
14
S
S
S
$ 0.02158
+0.19%
-0.65%
-5.84%
$ 61.75M
$ 2.94M
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 689.10K
16
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 31.96M
$ 9.05K
17
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.264
+0.10%
+6.97%
+9.93%
$ 30.00M
$ 56.73K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004931
+2.66%
+9.64%
+5.49%
$ 27.02M
$ 30.75M
19
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01749354
0.00%
-0.02%
-25.50%
$ 26.23M
$ 16.72K
20
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.332339
0.00%
+0.05%
-4.18%
$ 24.90M
$ 2.91K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.88
0.00%
-0.00%
+2.17%
$ 18.71M
$ 30.02K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
23
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
24
Origin
Origin
OGN
$ 0.01619
0.00%
-1.60%
-1.24%
$ 10.60M
$ 3.24M
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3282
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.998542
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.93M
$ 19.83K
28
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
29
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0.02265908
-1.48%
-0.01%
-7.47%
$ 2.43M
$ 12.22K
30
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.226053
-1.81%
-0.01%
+4.04%
$ 2.39M
$ 12.60
31
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 0.99927
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 2.05M
$ 64.06K
32
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 0.999085
-0.29%
+0.00%
-0.29%
$ 1.89M
$ 732.15
33
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0.537722
-0.16%
+0.01%
+2.33%
$ 790.16K
$ 31.35
34
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032925
-1.91%
-0.03%
-0.05%
$ 612.26K
$ 13.30K
35
Shadow
Shadow
SHADOW
$ 0.428268
0.00%
-0.04%
-6.28%
$ 419.65K
$ 7.04K
36
JACK
JACK
JACK
$ 0.00423262
0.00%
--
0.00%
$ 382.60K
$ 26.09
37
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
38
Beets
Beets
BEETS
$ 0.00130402
0.00%
--
0.00%
$ 338.09K
$ 85.78
39
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.99908
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 274.40K
$ 156.96
40
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.00163
+0.25%
+0.12%
+3.70%
$ 262.77K
$ 15.25M
41
DeFive
DeFive
FIVE
$ 0.0001869
-1.93%
-0.01%
-5.16%
$ 218.11K
$ 124.00
42
Jefe
Jefe
JEFE
$ 0.02128293
-1.43%
+0.01%
+1.74%
$ 215.63K
$ 2.93K
43
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036255
+0.04%
+0.01%
-1.84%
$ 147.73K
$ 3.32
44
Long
Long
LONG
$ 1.78153E-7
-0.31%
-21.10%
-22.70%
$ 140.24K
--
45
Origin Sonic
Origin Sonic
OS
$ 0.02103345
-1.46%
-0.00%
-7.51%
$ 127.77K
$ 30.30
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00019318
-0.93%
-0.32%
-42.81%
$ 125.22K
$ 18.97K
47
Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
$ 4.124E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 124.30K
--
48
Rings scBTC
Rings scBTC
SCBTC
$ 64,336
-0.08%
+0.00%
-4.22%
$ 115.80K
$ 1.94K
49
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
$ 0.00275431
+0.15%
+0.03%
-19.60%
$ 105.42K
$ 244.51
50
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0.065926
-0.05%
-0.00%
-5.84%
$ 93.17K
$ 66.80

Tez-tez verilən suallar

Səs Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Səs Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 72 tokenləri və ümumi $95.65B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Səs Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Səs Ekosistem tokenləri arasında WOOF son 24 saat ərzində 31.98% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Səs Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 72 Səs Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Səs Ekosistem tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Səs Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Səs Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $95.65B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Səs Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.