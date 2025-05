OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.62%

Dövriyyə Təklifi700,844,216

Maksimum Təklif1,409,664,846

Ümumi Təchizat1,409,664,846

Dövriyyə Faizi0.4971%

Buraxılış Tarixi2020-01-06 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.136 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.38825924,2021-04-08

Ən Aşağı Qiymət0.04562278552399471,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

