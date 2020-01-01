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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İnternet Kompüter Ekosistemi tokenləri

İnternet Kompüter Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.182
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13375
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0013061
-1.77%
-1.11%
+19.52%
$ 10.22M
$ 9.68M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 4.97M
$ 82.03K
5
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00504063
-0.09%
+0.05%
+32.23%
$ 3.42M
$ 616.56
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.00966478
-2.46%
-0.03%
-3.92%
$ 1.13M
$ 1.50K
8
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.29
-0.77%
-0.01%
+20.22%
$ 768.63K
$ 4.28K
9
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.075118
0.00%
-0.01%
-8.49%
$ 747.05K
$ 273.67
10
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00017947
+0.58%
-0.07%
-7.66%
$ 716.42K
$ 2.06K
11
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01556
+0.13%
-1.02%
-5.70%
$ 659.89K
$ 1.39M
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00129698
0.00%
-0.01%
+0.21%
$ 517.73K
$ 48.50
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.77
0.00%
-0.02%
+1.09%
$ 495.34K
$ 271.35
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052504
-0.07%
-0.05%
-0.32%
$ 427.75K
$ 298.74
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067704
0.00%
+0.00%
+4.68%
$ 393.37K
$ 15.98
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00015382
+0.09%
-0.01%
+0.42%
$ 153.79K
$ 7.98
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.302E-5
0.00%
+7.40%
+13.91%
$ 120.31K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.782E-5
+0.04%
+2.60%
+7.04%
$ 67.76K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.525E-5
-0.03%
0.00%
+2.74%
$ 35.22K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.02551815
0.00%
--
+7.81%
$ 25.52K
$ 1.49
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.61831E-7
-0.03%
-2.10%
+9.94%
$ 18.22K
--
22
MSQ Cycle Burn
MSQ Cycle Burn
BURN
$ 0.00148239
+81.91%
--
+82.23%
$ 15.12K
$ 23.01
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 0.9998
+0.03%
+0.02%
+0.06%
--
$ 56.83K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003809
+0.21%
-0.78%
-3.21%
--
$ 14.67M

Tez-tez verilən suallar

İnternet Kompüter Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İnternet Kompüter Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $1.25B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İnternet Kompüter Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İnternet Kompüter Ekosistemi tokenləri arasında GHOST son 24 saat ərzində 7.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İnternet Kompüter Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 İnternet Kompüter Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar İnternet Kompüter Ekosistemi tokenlərinə ICP, ALICE, OGY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İnternet Kompüter Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İnternet Kompüter Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.25B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İnternet Kompüter Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.