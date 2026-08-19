Bugünkü canlı DecideAI qiyməti 0 USD təşkil edir.DCD bazar həddi 393,367 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DCD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı DecideAI qiyməti 0 USD təşkil edir.DCD bazar həddi 393,367 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DCD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı DecideAI (DCD) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.22% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari DCD - USD konvertasiya dərəcəsi DCD üzrə $ 0 təşkil edir.
DecideAI hazırda $ 393,367 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 581.01M DCD dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində DCD bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.110273, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində DCD son bir saatda -- və son 7 gündə +0.37% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 15.98 səviyyəsinə çatıb.
DecideAI (DCD) Bazar Məlumatları
$ 393.37K
$ 393.37K$ 393.37K
$ 15.98
$ 15.98$ 15.98
$ 668.05K
$ 668.05K$ 668.05K
581.01M
581.01M 581.01M
986,720,926.2424515
986,720,926.2424515 986,720,926.2424515
DecideAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 393.37K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 15.98 təşkil edir. DCD üzrə dövriyyədə olan təklif 581.01M, ümumi təklif isə 986720926.2424515 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 668.05K təşkil edir.
DecideAI qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.110273
$ 0.110273$ 0.110273
$ 0
$ 0$ 0
--
-0.22%
+0.37%
+0.37%
DecideAI (DCD) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində DecideAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə DecideAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə DecideAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə DecideAI / USD qiymət dəyişikliyi --.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
-0.22%
30 Gün
$ 0
+0.50%
60 Gün
$ 0
-0.06%
90 Gün
--
--
DecideAI üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün DecideAI (DCD) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, DCD üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün DecideAI (DCD) qiymət proqnozu
2040-cı ildə DecideAI qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində DecideAI qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? DecideAI Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə DCD qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: DecideAI Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 DecideAI nə qədər olacaq?
Əgər DecideAI illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial DecideAI qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün DecideAI nə qədərdir?
Bu gün DecideAI qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də DecideAI Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
DecideAI davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, DCD investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində DecideAI üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 15.98 dəyərində DecideAI son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə DecideAI qiyməti nə qədərdir?
Canlı DCD qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son DecideAI qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə DCD qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində DecideAI qiymətinə nə təsir edir?
DCD qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
64,922.04
+0.11%
ETH
1,932.79
+0.81%
GOLD(XAUT)
4,429
+1.66%
USDC
1.00071
0.00%
SOL
78.45
+1.64%
MEXC-də DCD üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və DCD/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz DecideAI qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il DecideAI qiyməti artacaq?
DecideAI qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün DecideAI (DCD) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 21:58:07 (UTC+8)
DecideAI (DCD) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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