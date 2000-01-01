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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Cronos Ekosistemi tokenləri

Cronos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,522.55
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.764
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05728
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00124584
+0.05%
-0.00%
+0.31%
$ 38.22M
$ 15.29K
8
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
9
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 7.90395E-7
-0.18%
-0.90%
-2.23%
$ 34.42M
--
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
11
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002717
+0.04%
+1.27%
+3.36%
$ 27.04M
$ 3.46T
12
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04608164
+0.01%
0.00%
-1.69%
$ 26.24M
$ 358.55K
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.71E-5
-0.11%
+0.90%
+0.71%
$ 9.79M
--
15
ALI
ALI
ALI
$ 0.001035
0.00%
0.00%
-0.48%
$ 9.52M
$ 7.13M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 8.8557E-8
+1.69%
-0.50%
-3.33%
$ 8.86M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00637906
0.00%
--
-2.43%
$ 6.38M
$ 220.66
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.2951E-8
-0.25%
-1.20%
-1.40%
$ 3.98M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00091386
-0.02%
+0.04%
-1.20%
$ 2.16M
$ 10.70K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21757
+0.02%
+0.02%
+0.03%
$ 2.10M
$ 369.70K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00339108
0.00%
-0.00%
-2.27%
$ 1.70M
$ 41.01
22
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.00000000172
-0.12%
-0.17%
+0.82%
$ 1.65M
$ 32.45T
23
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00173136
0.00%
-0.00%
-2.26%
$ 1.51M
$ 217.54
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00277205
+0.02%
-0.00%
-1.27%
$ 1.48M
$ 572.28
25
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.65E-6
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 1.11M
--
26
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00109778
0.00%
--
+4.17%
$ 1.10M
$ 234.31
27
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015043
0.00%
-0.00%
-1.40%
$ 789.75K
$ 3.48K
28
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00072944
0.00%
--
-5.63%
$ 729.45K
$ 9.58
29
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01809359
0.00%
-0.15%
+75.44%
$ 579.59K
$ 561.76
30
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00328088
+0.21%
+0.00%
-2.81%
$ 562.53K
$ 1.39K
31
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00035742
0.00%
0.00%
-1.87%
$ 357.42K
$ 38.79
32
Ferro
Ferro
FER
$ 8.039E-5
-0.05%
+0.30%
-2.53%
$ 351.19K
--
33
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.519E-5
+0.28%
-0.30%
+8.81%
$ 350.82K
--
34
Minted
Minted
MTD
$ 0.00148298
-0.52%
-0.00%
-7.33%
$ 274.66K
$ 248.31
35
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00020252
0.00%
+0.05%
-1.78%
$ 202.52K
$ 46.38
36
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 2.006E-5
0.00%
-3.10%
-79.23%
$ 148.80K
--
37
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.784E-5
0.00%
+0.30%
+0.77%
$ 130.13K
--
38
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.5989E-8
0.00%
-1.50%
+1.52%
$ 127.92K
--
39
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.0077
-0.01%
-0.04%
-1.00%
$ 124.24K
$ 64.04
40
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00011682
0.00%
--
-1.13%
$ 116.82K
$ 2.03
41
Croakey
Croakey
CROAK
$ 1.13E-6
0.00%
-3.20%
-38.25%
$ 113.16K
--
42
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.19785E-10
0.00%
+1.60%
+2.56%
$ 93.17K
--
43
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 8.40857E-7
0.00%
+0.10%
-3.35%
$ 83.87K
--
44
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.113E-5
0.00%
-3.70%
+0.36%
$ 61.13K
--
45
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.0001836
0.00%
-0.00%
+3.45%
$ 43.63K
$ 2.59
46
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 143.73
0.00%
+0.00%
-5.08%
$ 42.13K
$ 54.42
47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010054
0.00%
+0.00%
-1.05%
$ 41.73K
$ 108.95
48
Todin
Todin
TDN
$ 0.00020422
0.00%
+0.01%
+0.81%
$ 37.12K
$ 52.34
49
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.313E-5
0.00%
-1.00%
-7.49%
$ 36.56K
--
50
Vies Token
Vies Token
VIES
$ 4.238E-5
0.00%
-0.30%
+62.62%
$ 34.18K
--

Tez-tez verilən suallar

Cronos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Cronos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 60 tokenləri və ümumi $91.34B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Cronos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Cronos Ekosistemi tokenləri arasında SKY son 24 saat ərzində 4.59% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Cronos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 60 Cronos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Cronos Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Cronos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Cronos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $91.34B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Cronos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.