TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

SıralamaNo.120

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)11.65%

Dövriyyə Təklifi495,516,083

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat495,516,083

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2018-03-07 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət1 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.364490032196045,2018-05-16

Ən Aşağı Qiymət0.917876956195,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

