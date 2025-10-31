Bugünkü canlı Full Moon qiyməti 0,01113407 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Full Moon qiyməti 0,01113407 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FM Qiymət Məlumatları

FM Whitepaper

FM Rəsmi Veb-saytı

FM Tokenomikası

FM Qiymət Proqnozu

Full Moon Logosu

Full Moon Qiyməti (FM)

Siyahıya alınmadı

1 FM / USD Canlı Qiyməti:

$0,01113407
$0,01113407$0,01113407
-0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Full Moon (FM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:15:40 (UTC+8)

Full Moon (FM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01067962
$ 0,01067962$ 0,01067962
24 saat Aşağı
$ 0,0114584
$ 0,0114584$ 0,0114584
24 saat Yüksək

$ 0,01067962
$ 0,01067962$ 0,01067962

$ 0,0114584
$ 0,0114584$ 0,0114584

$ 0,04230323
$ 0,04230323$ 0,04230323

$ 0,00630962
$ 0,00630962$ 0,00630962

+0,05%

-0,38%

+0,09%

+0,09%

Full Moon (FM) canlı qiyməti $0,01113407. FM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01067962 və ən yüksək $ 0,0114584 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04230323, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00630962 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FM son bir saat ərzində +0,05%, 24 saat ərzində -0,38% və son 7 gündə isə +0,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Full Moon (FM) Bazar Məlumatları

$ 3,58M
$ 3,58M$ 3,58M

--
----

$ 222,68M
$ 222,68M$ 222,68M

321,22M
321,22M 321,22M

20.000.000.000,0
20.000.000.000,0 20.000.000.000,0

Full Moon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,58M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FM üzrə dövriyyədə olan təklif 321,22M, ümumi təklif isə 20000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 222,68M təşkil edir.

Full Moon (FM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Full Moon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Full Moon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0035341798.
Son 60 gündə Full Moon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0055911068.
Son 90 gündə Full Moon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,38%
30 Gün$ -0,0035341798-31,74%
60 Gün$ -0,0055911068-50,21%
90 Gün$ 0--

Full Moon (FM) Nədir?

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Full Moon (FM) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Full Moon Qiymət Proqnozu (USD)

Full Moon (FM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Full Moon (FM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Full Moon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Full Moon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FM Aktivindən Yerli Valyutalara

Full Moon (FM) Tokenomikası

Full Moon (FM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Full Moon (FM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Full Moon (FM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FM qiyməti 0,01113407 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FM / USD cari qiyməti nədir?
FM / USD cari qiyməti $ 0,01113407 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Full Moon üçün bazar dəyəri nədir?
FM üçün bazar dəyəri $ 3,58M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 321,22M USD təşkil edir.
FM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FM ATH qiyməti olan 0,04230323 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FM qiyməti (ATL) nədir?
FM ATL qiyməti olan 0,00630962 USD dəyərinə endi.
FM ticarət həcmi nədir?
FM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FM bu il daha da yüksələcək?
FM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:15:40 (UTC+8)

Full Moon (FM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

