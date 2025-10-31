Bugünkü canlı Cronos Legends qiyməti 123,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cronos Legends qiyməti 123,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CLG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CLG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CLG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CLG Qiymət Məlumatları

CLG Whitepaper

CLG Rəsmi Veb-saytı

CLG Tokenomikası

CLG Qiymət Proqnozu

Cronos Legends Qiyməti (CLG)

1 CLG / USD Canlı Qiyməti:

$123,33
-0,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Cronos Legends (CLG) Canlı Qiymət Qrafiki
Cronos Legends (CLG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,03%

-0,63%

+14,40%

+14,40%

Cronos Legends (CLG) canlı qiyməti $123,33. CLG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 118,31 və ən yüksək $ 124,99 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CLG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 474,6, ən aşağı qiyməti isə $ 52,75 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CLG son bir saat ərzində +0,03%, 24 saat ərzində -0,63% və son 7 gündə isə +14,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cronos Legends (CLG) Bazar Məlumatları

--
Cronos Legends üzrə cari Bazar Dəyəri $ 40,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CLG üzrə dövriyyədə olan təklif 328,26, ümumi təklif isə 477.9525 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 58,95K təşkil edir.

Cronos Legends (CLG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Cronos Legends / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,7845233498871.
Son 30 gündə Cronos Legends / USD qiymət dəyişikliyi $ +25,5344158620.
Son 60 gündə Cronos Legends / USD qiymət dəyişikliyi $ -75,5255407140.
Son 90 gündə Cronos Legends / USD qiymət dəyişikliyi $ -297,9778410474498.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,7845233498871-0,63%
30 Gün$ +25,5344158620+20,70%
60 Gün$ -75,5255407140-61,23%
90 Gün$ -297,9778410474498-70,72%

Cronos Legends (CLG) Nədir?

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Cronos Legends (CLG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Cronos Legends Qiymət Proqnozu (USD)

Cronos Legends (CLG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cronos Legends (CLG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cronos Legends üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cronos Legends qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CLG Aktivindən Yerli Valyutalara

Cronos Legends (CLG) Tokenomikası

Cronos Legends (CLG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CLG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Cronos Legends (CLG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Cronos Legends (CLG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CLG qiyməti 123,33 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CLG / USD cari qiyməti nədir?
CLG / USD cari qiyməti $ 123,33 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cronos Legends üçün bazar dəyəri nədir?
CLG üçün bazar dəyəri $ 40,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CLG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CLG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 328,26 USD təşkil edir.
CLG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CLG ATH qiyməti olan 474,6 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CLG qiyməti (ATL) nədir?
CLG ATL qiyməti olan 52,75 USD dəyərinə endi.
CLG ticarət həcmi nədir?
CLG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CLG bu il daha da yüksələcək?
CLG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CLG qiymət proqnozuna baxın.
Cronos Legends (CLG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

