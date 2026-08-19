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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SUSHI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SUSHI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SUSHI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SUSHI Qiymət Məlumatları

SUSHI nədir

SUSHI Whitepaper

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SUSHI Tokenomikası

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SUSHI Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü SUSHI (SUSHI) texniki analizi

Bugünkü SUSHI (SUSHI) texniki analizi

SUSHI analizi səhifəsi SUSHI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SUSHI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SUSHI (SUSHI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1605---2,85%-3,95%-23,32%
SUSHI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SUSHI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SUSHI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 6
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1605
0,1604
R2
0,1604
0,1604
R1
0,1604
0,1604
PP
0,1603
0,1603
S1
0,1603
0,1603
S2
0,1602
0,1603
S3
0,1602
0,1602

SUSHI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$12,25 M
$12,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,62 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,58 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SUSHI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSUSHIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,16
2026-08-18-$0,06 M0,16
2026-08-17-$0,02 M0,16
2026-08-16-$0,01 M0,16
2026-08-15$0,01 M0,16

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SUSHI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SUSHI (SUSHI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SUSHI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SUSHI/USDT
$0,1606
$0,1606$0,1606
+0,31%
345.25K (USDT)
SUSHI/USDC
$0,1604
$0,1604$0,1604
+0,25%
357.39K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SUSHI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0,1605 USD

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