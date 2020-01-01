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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Artificial Inu üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Artificial Inu üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Artificial Inu (AIINU) texniki analizi

Bugünkü Artificial Inu (AIINU) texniki analizi

Artificial Inu analizi səhifəsi AIINU gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Artificial Inu analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Artificial Inu (AIINU) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006719---11,54%+67,97%+67,97%
Artificial Inu qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Artificial Inu texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Artificial Inu anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007081
0,006963
R2
0,006963
0,006895
R1
0,006904
0,006853
PP
0,006786
0,006786
S1
0,006727
0,006718
S2
0,006609
0,006676
S3
0,00655
0,006609

Artificial Inu bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Artificial Inu kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAIINUUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Artificial Inu haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Artificial Inu (AIINU) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Artificial Inu qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AIINU/USD1
$0,006723
$0,006723$0,006723
+23,49%
9.77M (USDT)
AIINU/USDT
$0,006719
$0,006719$0,006719
+21,21%
14.10M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AIINU / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AIINU
AIINU
USD
USD

1 AIINU = 0,006719 USD

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