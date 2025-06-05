سعر Zeuz (ZEUZ)
سعر Zeuz (ZEUZ) المباشر لليوم هو USD 0.00199138. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر ZEUZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeuz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zeuz خلال اليوم هو +14.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ +0.00024721 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024721
|+14.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeuz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.43%
+14.17%
-13.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
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