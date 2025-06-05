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سعر Zeuz (ZEUZ) المباشر لليوم هو USD 0.00199138 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر ZEUZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zeuz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zeuz خلال اليوم هو +14.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Zeuz (ZEUZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ +0.00024721 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeuz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024721 +14.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zeuz (ZEUZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeuz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163095$ 0.00163095 $ 0.00163095 24 ساعة مرتفع $ 0.00216371$ 0.00216371 $ 0.00216371 عالية طوال الوقت $ 0.00512081$ 0.00512081 $ 0.00512081 تغير السعر (1 ساعة) +3.43% تغير السعر (1يوم) +14.17% تغير السعر (7 أيام) -13.27%

معلومات سوق Zeuz (ZEUZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: