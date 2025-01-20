سعر ZALPHA (ZALPHA)
سعر ZALPHA (ZALPHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.84K. يتم تحديث سعر ZALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZALPHA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.11K
- تغيير سعر ZALPHA خلال اليوم هو -34.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.71M
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خلال اليوم، كان سعر ZALPHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZALPHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZALPHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZALPHA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-34.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZALPHA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.87%
-34.17%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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