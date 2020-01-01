توكنوميكس ZALPHA (ZALPHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZALPHA (ZALPHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZALPHA (ZALPHA) ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: Bots that automatically track and analyze tokens for you. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. الموقع الرسمي: https://zapalpha.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha اشتر ZALPHA الآن!

توكنوميكس ZALPHA (ZALPHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZALPHA (ZALPHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K إجمالي العرض: $ 991.75M $ 991.75M $ 991.75M العرض المتداول: $ 991.75M $ 991.75M $ 991.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ZALPHA (ZALPHA)

توكنوميكس ZALPHA (ZALPHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZALPHA (ZALPHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZALPHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZALPHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZALPHA، استكشف السعر المباشر لتوكن ZALPHA!

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