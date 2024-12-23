سعر yap (YAP)
سعر yap (YAP) المباشر لليوم هو USD 0.00145062. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.45M. يتم تحديث سعر YAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق yap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K
- تغيير سعر yap خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر yap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ -0.0005951719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ -0.0007378381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ -0.0005951719
|-41.02%
|60 يوم
|$ -0.0007378381
|-50.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر yap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.91%
-64.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.
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