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سعر yap (YAP) المباشر لليوم هو USD 0.00145062 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.45M . يتم تحديث سعر YAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق yap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K - تغيير سعر yap خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر yap (YAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر yap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ -0.0005951719 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ -0.0007378381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر yap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ -0.0005951719 -41.02% 60 يوم $ -0.0007378381 -50.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر yap (YAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر yap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00140553$ 0.00140553 $ 0.00140553 24 ساعة مرتفع $ 0.00152485$ 0.00152485 $ 0.00152485 عالية طوال الوقت $ 0.00709958$ 0.00709958 $ 0.00709958 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -64.87%

معلومات سوق yap (YAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: