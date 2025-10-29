معلومات سعر Xian (XIAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00724866 $ 0.00724866 $ 0.00724866 24 ساعة منخفض $ 0.00732285 $ 0.00732285 $ 0.00732285 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00724866$ 0.00724866 $ 0.00724866 24 ساعة مرتفع $ 0.00732285$ 0.00732285 $ 0.00732285 عالية طوال الوقت $ 0.01054213$ 0.01054213 $ 0.01054213 أدنى سعر $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) +3.92% تغير السعر (7 أيام) +3.92%

سعر Xian (XIAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00726519. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XIAN بين أدنى سعر $ 0.00724866 وأعلى سعر $ 0.00732285، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXIAN على الإطلاق هو $ 0.01054213، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00287465.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XIAN +0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.61% على مدار 24 ساعة، و +3.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xian (XIAN)

القيمة السوقية $ 125.68K$ 125.68K $ 125.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 807.30K$ 807.30K $ 807.30K إمداد دورة التداول 17.30M 17.30M 17.30M إجمالي العرض 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xian هي $ 125.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XIAN يبلغ 17.30M، مع إجمالي عرض 111109835.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 807.30K.