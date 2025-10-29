معلومات سعر Wrapped RBNT (WRBNT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00636777 24 ساعة مرتفع $ 0.00661033 عالية طوال الوقت $ 0.03076976 أدنى سعر $ 0.00611261 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -3.34%

سعر Wrapped RBNT (WRBNT) في الوقت الحقيقي هو $0.00647204. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WRBNT بين أدنى سعر $ 0.00636777 وأعلى سعر $ 0.00661033، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWRBNT على الإطلاق هو $ 0.03076976، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00611261.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WRBNT -0.59% على مدار الساعة الماضية، +0.40% على مدار 24 ساعة، و -3.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped RBNT (WRBNT)

القيمة السوقية $ 5.77M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.87M إمداد دورة التداول 891.57M إجمالي العرض 1,679,975,123.517299

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped RBNT هي $ 5.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WRBNT يبلغ 891.57M، مع إجمالي عرض 1679975123.517299. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.87M.