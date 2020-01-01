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أعلى نظام شبكة ريدبيلي البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام شبكة ريدبيلي البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002783
-0.11%
-0.92%
-7.35%
$ 7.38M
$ 21.22M
2
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.714339
+0.28%
+0.01%
+1.49%
$ 5.32M
$ 2.27K
3
Wrapped RBNT
Wrapped RBNT
WRBNT
$ 0.00273576
0.00%
-0.03%
-9.31%
$ 2.36M
$ 1.58K
4
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707845
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 2.24M
$ 24.31K
5
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0.712504
0.00%
+0.01%
+0.94%
$ 2.12M
$ 377.80K
6
Reddex
Reddex
LQDX
$ 0.00020698
0.00%
--
-6.58%
$ 25.04K
$ 29.87

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام شبكة ريدبيلي البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام شبكة ريدبيلي البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $19.45M.
ما هو التوكن نظام شبكة ريدبيلي البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام شبكة ريدبيلي البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AUDD أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام شبكة ريدبيلي البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 نظام شبكة ريدبيلي البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام شبكة ريدبيلي البيئي الشائعة RBNT, AUDD, WRBNT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام شبكة ريدبيلي البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام شبكة ريدبيلي البيئي حوالي $19.45M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام شبكة ريدبيلي البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.