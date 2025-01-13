سعر Wrapped BTT (WBTT)
سعر Wrapped BTT (WBTT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BTT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.49K
- تغيير سعر Wrapped BTT خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.36%
|30 يوم
|$ 0
|-5.90%
|60 يوم
|$ 0
|+6.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BTT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+1.36%
-2.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitTorrent was initially conceived by Bram Cohen, a peer-to-peer protocol for users to transfer files around the world. The BitTorrent Token (BTT), a TRC-10 token is created on top of the TRON blockchain platform as a way to extend the capability of BitTorrent. The token is added to introduce some economics feature on BitTorrent for networking, bandwidth, and storage resources to be shared and tradeed. Some of the other feature that BitTorrent Token (BTT) offers would be BitTorrent Speed. This is whereby BTT tokens can be big in exchange for faster download speed.
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