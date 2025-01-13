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سعر Wrapped BTT (WBTT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BTT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.49K - تغيير سعر Wrapped BTT خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BTT (WBTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BTT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.36% 30 يوم $ 0 -5.90% 60 يوم $ 0 +6.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped BTT (WBTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BTT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00222629$ 0.00222629 $ 0.00222629 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) -2.98%

معلومات سوق Wrapped BTT (WBTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: