سعر Wrapped BESC المباشر اليوم هو 3.23 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WBESC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WBESC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Wrapped BESC المباشر اليوم هو 3.23 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WBESC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WBESC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Wrapped BESC

سعر Wrapped BESC (WBESC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WBESC إلى USD:

$3.23
$3.23$3.23
-5.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped BESC (WBESC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:36:24 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped BESC (WBESC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3.19
$ 3.19$ 3.19
24 ساعة منخفض
$ 3.57
$ 3.57$ 3.57
24 ساعة مرتفع

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

$ 3.57
$ 3.57$ 3.57

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

-0.75%

-5.56%

-7.68%

-7.68%

سعر Wrapped BESC (WBESC) في الوقت الحقيقي هو $3.23. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WBESC بين أدنى سعر $ 3.19 وأعلى سعر $ 3.57، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWBESC على الإطلاق هو $ 5.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.91.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WBESC -0.75% على مدار الساعة الماضية، -5.56% على مدار 24 ساعة، و -7.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped BESC (WBESC)

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

--
----

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

846.18K
846.18K 846.18K

846,178.0645696841
846,178.0645696841 846,178.0645696841

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped BESC هي $ 2.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WBESC يبلغ 846.18K، مع إجمالي عرض 846178.0645696841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.73M.

سجل سعر Wrapped BESC (WBESC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BESC مقابل USD هو $ -0.190074673989701 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BESC مقابل USD هو $ -0.7373692710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BESC مقابل USD هو $ -0.8182756030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BESC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.190074673989701-5.56%
30 يوم$ -0.7373692710-22.82%
60 يوم$ -0.8182756030-25.33%
90 يوم$ 0--

ما هو Wrapped BESC ( WBESC )

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped BESC (WBESC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Wrapped BESC (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped BESC (WBESC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped BESC (WBESC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped BESC.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped BESC!

عملة WBESC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped BESC (WBESC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped BESC (WBESC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WBESC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped BESC (WBESC)

كم يساوي Wrapped BESC (WBESC) اليوم؟
سعر WBESC المباشر في USD هو USD 3.23، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WBESC إلى USD الحالي؟
سعر WBESC إلى USD الحالي هو $ 3.23. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped BESC ؟
القيمة السوقية لعملة WBESC هي $ 2.73M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WBESC؟
العرض المتداول لتوكن WBESC هو 846.18K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WBESC؟
حقق WBESC سعرًا قياسيًا قدره 5.37 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WBESC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 2.91 WBESC.
ما هو حجم تداول WBESC؟
حجم تداول WBESC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WBESC هذا العام؟
قد يرتفع WBESC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WBESC لمزيد من التحليل المتعمق.
