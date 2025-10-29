معلومات سعر Wrapped BESC (WBESC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 24 ساعة منخفض $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 24 ساعة مرتفع $ 3.57$ 3.57 $ 3.57 عالية طوال الوقت $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 أدنى سعر $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -5.56% تغير السعر (7 أيام) -7.68% تغير السعر (7 أيام) -7.68%

سعر Wrapped BESC (WBESC) في الوقت الحقيقي هو $3.23. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WBESC بين أدنى سعر $ 3.19 وأعلى سعر $ 3.57، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWBESC على الإطلاق هو $ 5.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.91.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WBESC -0.75% على مدار الساعة الماضية، -5.56% على مدار 24 ساعة، و -7.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped BESC (WBESC)

القيمة السوقية $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M إمداد دورة التداول 846.18K 846.18K 846.18K إجمالي العرض 846,178.0645696841 846,178.0645696841 846,178.0645696841

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped BESC هي $ 2.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WBESC يبلغ 846.18K، مع إجمالي عرض 846178.0645696841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.73M.