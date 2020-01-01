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أعلى نظام BESC HyperChain البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام BESC HyperChain البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped BESC
Wrapped BESC
WBESC
$ 0.717157
-0.19%
-0.02%
-1.28%
$ 458.30K
$ 1.27K
2
Milestone Millions
Milestone Millions
MSMIL
$ 0.00022707
0.00%
--
0.00%
$ 105.98K
$ 47.91
3
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.94
0.00%
-0.03%
-3.00%
$ 79.18K
$ 16.01

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام BESC HyperChain البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام BESC HyperChain البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $643.47K.
ما هو التوكن نظام BESC HyperChain البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام BESC HyperChain البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر MSMIL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام BESC HyperChain البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 نظام BESC HyperChain البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام BESC HyperChain البيئي الشائعة WBESC, MSMIL, MONEY. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام BESC HyperChain البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام BESC HyperChain البيئي حوالي $643.47K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام BESC HyperChain البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.