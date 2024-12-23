سعر Wolf Skull (SKULL)
سعر Wolf Skull (SKULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 199.36K. يتم تحديث سعر SKULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolf Skull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K
- تغيير سعر Wolf Skull خلال اليوم هو -13.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.42%
|30 يوم
|$ 0
|-66.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf Skull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-13.42%
-39.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.
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