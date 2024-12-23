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سعر Wolf Skull (SKULL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 199.36K . يتم تحديث سعر SKULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wolf Skull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K - تغيير سعر Wolf Skull خلال اليوم هو -13.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Wolf Skull (SKULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolf Skull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.42% 30 يوم $ 0 -66.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wolf Skull (SKULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolf Skull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -13.42% تغير السعر (7 أيام) -39.66%

معلومات سوق Wolf Skull (SKULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: