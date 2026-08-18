سعر Wingbits اليوم

السعر المباشر لمشروع Wingbits (WINGS) اليوم هو $ 0.00472914، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WINGS الحالي إلى USD هو $ 0.00472914 لكل WINGS.

يحتل Wingbits حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,660,031، مع عرض متداول قدره 985.39M WINGS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WINGS بين $ 0.00468905 (أدنى) و$ 0.00478698 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01089803، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00281794.

على المدى القصير، تحرك WINGS بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-6.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.11K.

معلومات سوق Wingbits (WINGS)

القيمة السوقية $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M الحجم (24 ساعة) $ 2.11K$ 2.11K $ 2.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.29M$ 47.29M $ 47.29M إمداد دورة التداول 985.39M 985.39M 985.39M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wingbits هي $ 4.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.11K. العرض المتداول لـ WINGS يبلغ 985.39M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.29M.