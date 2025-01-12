سعر White Monster (WMSTER)
سعر White Monster (WMSTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق White Monster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03
- تغيير سعر White Monster خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.99%
|30 يوم
|$ 0
|-72.09%
|60 يوم
|$ 0
|-60.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر White Monster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.99%
-29.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
White monster is a collective of folks who enjoy all things bodybuilding, heavy lifting and stimulants. Launched with no pre-sale, zero taxes, ownership renounced and liquidity locked. This is a community takeover and identifies as a culture & lifestyle coin
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