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سعر White Monster (WMSTER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Monster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.03 - تغيير سعر White Monster خلال اليوم هو -0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر White Monster (WMSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Monster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.99% 30 يوم $ 0 -72.09% 60 يوم $ 0 -60.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر White Monster (WMSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Monster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.99% تغير السعر (7 أيام) -29.82%

معلومات سوق White Monster (WMSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: