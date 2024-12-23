سعر Viberate (VIB)
سعر Viberate (VIB) المباشر لليوم هو USD 0.082314. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.03M. يتم تحديث سعر VIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Viberate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.14M
- تغيير سعر Viberate خلال اليوم هو +2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 182.56M
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خلال اليوم، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.00198908 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0097321570 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0191127346 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0115077293276223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00198908
|+2.48%
|30 يوم
|$ +0.0097321570
|+11.82%
|60 يوم
|$ +0.0191127346
|+23.22%
|90 يوم
|$ +0.0115077293276223
|+16.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Viberate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
+2.48%
-16.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Viberate is a platform that joins the entire live music ecosystem under one roof. Currently it acts as IMDB for live music, where profiles of musicians are ranked according to their online popularity. It is built and curated by the Viberate user community. Our end game is to disrupt the music industry as we know it by becoming the biggest global talent marketplace. Viberate’s database, community, holistic approach and marketplace features are the four elements that make its service unique and revolutionary.
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