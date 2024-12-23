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سعر Viberate (VIB) المباشر لليوم هو USD 0.082314 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.03M . يتم تحديث سعر VIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Viberate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.14M - تغيير سعر Viberate خلال اليوم هو +2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 182.56M

أداء سعر Viberate (VIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.00198908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0097321570 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0191127346 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Viberate مقابل USD هو $ +0.0115077293276223 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00198908 +2.48% 30 يوم $ +0.0097321570 +11.82% 60 يوم $ +0.0191127346 +23.22% 90 يوم $ +0.0115077293276223 +16.25%

تحليل سعر Viberate (VIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Viberate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.078862$ 0.078862 $ 0.078862 24 ساعة مرتفع $ 0.094608$ 0.094608 $ 0.094608 عالية طوال الوقت $ 0.732219$ 0.732219 $ 0.732219 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) -16.51%

معلومات سوق Viberate (VIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: