سعر VENKO ($VENKO)
سعر VENKO ($VENKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر $VENKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VENKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 946.85K
- تغيير سعر VENKO خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 597.09B
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خلال اليوم، كان سعر VENKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VENKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VENKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VENKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-30.76%
|60 يوم
|$ 0
|-70.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VENKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+0.59%
-3.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.
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