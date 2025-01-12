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سعر Value DeFi (VALUE) المباشر لليوم هو USD 0.01786773 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.55K . يتم تحديث سعر VALUE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Value DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.97 - تغيير سعر Value DeFi خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.79M

أداء سعر Value DeFi (VALUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Value DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Value DeFi مقابل USD هو $ -0.0048016129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Value DeFi مقابل USD هو $ +0.0011933588 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Value DeFi مقابل USD هو $ -0.000056859096649738 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ -0.0048016129 -26.87% 60 يوم $ +0.0011933588 +6.68% 90 يوم $ -0.000056859096649738 -0.31%

تحليل سعر Value DeFi (VALUE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Value DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01786773$ 0.01786773 $ 0.01786773 24 ساعة مرتفع $ 0.01792912$ 0.01792912 $ 0.01792912 عالية طوال الوقت $ 46.9$ 46.9 $ 46.9 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -7.95%

معلومات سوق Value DeFi (VALUE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: