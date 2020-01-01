توكنوميكس Value DeFi (VALUE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Value DeFi (VALUE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Value DeFi (VALUE) The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. الموقع الرسمي: https://valuedefi.io/ اشتر VALUE الآن!

توكنوميكس Value DeFi (VALUE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Value DeFi (VALUE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 96.97K $ 96.97K $ 96.97K إجمالي العرض: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M العرض المتداول: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 97.05K $ 97.05K $ 97.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00704948 $ 0.00704948 $ 0.00704948 السعر الحالي: $ 0.02017419 $ 0.02017419 $ 0.02017419 معرفة المزيد عن سعر Value DeFi (VALUE)

توكنوميكس Value DeFi (VALUE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Value DeFi (VALUE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VALUE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VALUE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VALUE، استكشف السعر المباشر لتوكن VALUE!

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