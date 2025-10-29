معلومات سعر USDZ (USDZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.807568 $ 0.807568 $ 0.807568 24 ساعة منخفض $ 0.845432 $ 0.845432 $ 0.845432 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.807568$ 0.807568 $ 0.807568 24 ساعة مرتفع $ 0.845432$ 0.845432 $ 0.845432 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 أدنى سعر $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +1.29% تغير السعر (7 أيام) -4.29% تغير السعر (7 أيام) -4.29%

سعر USDZ (USDZ) في الوقت الحقيقي هو $0.835857. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDZ بين أدنى سعر $ 0.807568 وأعلى سعر $ 0.845432، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDZ على الإطلاق هو $ 1.16، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.428493.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDZ +0.02% على مدار الساعة الماضية، +1.29% على مدار 24 ساعة، و -4.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USDZ (USDZ)

القيمة السوقية $ 250.93K$ 250.93K $ 250.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 250.93K$ 250.93K $ 250.93K إمداد دورة التداول 300.00K 300.00K 300.00K إجمالي العرض 300,000.0 300,000.0 300,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ USDZ هي $ 250.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDZ يبلغ 300.00K، مع إجمالي عرض 300000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 250.93K.