سعر USDS (USDS)
سعر USDS (USDS) المباشر لليوم هو USD 0.996931. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.21B. يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.62M
- تغيير سعر USDS خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.22B
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خلال اليوم، كان سعر USDS مقابل USD هو $ -0.000680358849139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ +0.0032801023 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ -0.0004847078 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000680358849139
|-0.06%
|30 يوم
|$ +0.0032801023
|+0.33%
|60 يوم
|$ -0.0004847078
|-0.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.06%
-0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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