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سعر USDS (USDS) المباشر لليوم هو USD 0.996931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.21B . يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.62M - تغيير سعر USDS خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.22B

أداء سعر USDS (USDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDS مقابل USD هو $ -0.000680358849139 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ +0.0032801023 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ -0.0004847078 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000680358849139 -0.06% 30 يوم $ +0.0032801023 +0.33% 60 يوم $ -0.0004847078 -0.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USDS (USDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992715$ 0.992715 $ 0.992715 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.31%

معلومات سوق USDS (USDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: