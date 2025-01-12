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سعر Uniwhale (UNW) المباشر لليوم هو USD 0.00368382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.85K . يتم تحديث سعر UNW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Uniwhale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Uniwhale خلال اليوم هو +2.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.37M

أداء سعر Uniwhale (UNW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Uniwhale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Uniwhale مقابل USD هو $ -0.0012940478 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Uniwhale مقابل USD هو $ -0.0000059836 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Uniwhale مقابل USD هو $ -0.0001003135261912844 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.50% 30 يوم $ -0.0012940478 -35.12% 60 يوم $ -0.0000059836 -0.16% 90 يوم $ -0.0001003135261912844 -2.65%

تحليل سعر Uniwhale (UNW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Uniwhale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00350371$ 0.00350371 $ 0.00350371 24 ساعة مرتفع $ 0.00368895$ 0.00368895 $ 0.00368895 عالية طوال الوقت $ 0.984857$ 0.984857 $ 0.984857 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +2.50% تغير السعر (7 أيام) -11.15%

معلومات سوق Uniwhale (UNW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: