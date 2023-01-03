توكنوميكس Uniwhale (UNW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Uniwhale (UNW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Uniwhale (UNW) Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.

We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.

Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime. الموقع الرسمي: https://www.uniwhale.co الوثيقة البيضاء: https://docs.uniwhale.co اشتر UNW الآن!

توكنوميكس Uniwhale (UNW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Uniwhale (UNW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.16K $ 16.16K $ 16.16K إجمالي العرض: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M العرض المتداول: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.984857 $ 0.984857 $ 0.984857 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00144181 $ 0.00144181 $ 0.00144181 السعر الحالي: $ 0.00193016 $ 0.00193016 $ 0.00193016 معرفة المزيد عن سعر Uniwhale (UNW)

توكنوميكس Uniwhale (UNW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Uniwhale (UNW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNW، استكشف السعر المباشر لتوكن UNW!

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