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سعر TSUBA (TSUBA) المباشر لليوم هو USD 0.00130374 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر TSUBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TSUBA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.63K - تغيير سعر TSUBA خلال اليوم هو -18.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر TSUBA (TSUBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ -0.000287400852941221 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000287400852941221 -18.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TSUBA (TSUBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TSUBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00129505$ 0.00129505 $ 0.00129505 24 ساعة مرتفع $ 0.00164102$ 0.00164102 $ 0.00164102 عالية طوال الوقت $ 0.00476962$ 0.00476962 $ 0.00476962 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -18.06% تغير السعر (7 أيام) -63.37%

معلومات سوق TSUBA (TSUBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: