سعر TSUBA (TSUBA)
سعر TSUBA (TSUBA) المباشر لليوم هو USD 0.00130374. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر TSUBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TSUBA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.63K
- تغيير سعر TSUBA خلال اليوم هو -18.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ -0.000287400852941221 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TSUBA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000287400852941221
|-18.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TSUBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-18.06%
-63.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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