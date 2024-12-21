سعر Tree (TREE)
سعر Tree (TREE) المباشر لليوم هو USD 0.226904. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.99M. يتم تحديث سعر TREE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tree الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.88K
- تغيير سعر Tree خلال اليوم هو +14.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 101.38M
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خلال اليوم، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.02836753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ -0.0015014010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.1518843188 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.065406856449312 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02836753
|+14.29%
|30 يوم
|$ -0.0015014010
|-0.66%
|60 يوم
|$ +0.1518843188
|+66.94%
|90 يوم
|$ +0.065406856449312
|+40.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tree: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+14.29%
-24.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utility token for Tree News. The token can be used for a new subscription tier that lets users unlock all advantages that only TreeNFT holders could get until now.
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