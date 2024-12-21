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سعر Tree (TREE) المباشر لليوم هو USD 0.226904 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.99M . يتم تحديث سعر TREE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tree الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.88K - تغيير سعر Tree خلال اليوم هو +14.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 101.38M

أداء سعر Tree (TREE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.02836753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ -0.0015014010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.1518843188 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tree مقابل USD هو $ +0.065406856449312 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02836753 +14.29% 30 يوم $ -0.0015014010 -0.66% 60 يوم $ +0.1518843188 +66.94% 90 يوم $ +0.065406856449312 +40.50%

تحليل سعر Tree (TREE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tree: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.19285$ 0.19285 $ 0.19285 24 ساعة مرتفع $ 0.230425$ 0.230425 $ 0.230425 عالية طوال الوقت $ 0.348643$ 0.348643 $ 0.348643 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +14.29% تغير السعر (7 أيام) -24.43%

معلومات سوق Tree (TREE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: